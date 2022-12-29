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В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/svet-1842098262.html
В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света
В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2022
В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света
Экстренные отключения света происходят в четверг в Киеве и Одесской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:22
2022-12-29T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
одесская область
украина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света происходят в четверг в Киеве и Одесской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". По информации ДТЭК, экстренные отключения света в четверг продолжаются в Киеве. Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины из-за остановки некоторых блоков электростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, одесская область, украина, киев, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Одесская область, Украина, Киев, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
09:22 29.12.2022 (обновлено: 10:47 29.12.2022)
 
В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света

ДТЭК: экстренные отключения света происходят в Киеве и Одесской области

© AFP 2022 / Alexander GimanovОтключения электричества в украинском городе Одесса на Черном море
Отключения электричества в украинском городе Одесса на Черном море - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / Alexander Gimanov
Отключения электричества в украинском городе Одесса на Черном море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света происходят в четверг в Киеве и Одесской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
По информации ДТЭК, экстренные отключения света в четверг продолжаются в Киеве.
Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины из-за остановки некоторых блоков электростанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
09:12В мире
По всей Украине объявлена воздушная тревога
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийОдесская областьУкраинаКиевДТЭКУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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