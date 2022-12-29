https://ria.ru/20221229/svet-1842098262.html

В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света

В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2022

В Киеве и Одесской области происходят экстренные отключения света

Экстренные отключения света происходят в четверг в Киеве и Одесской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:22

2022-12-29T09:22

2022-12-29T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

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денис шмыгаль

владимир зеленский

одесская область

украина

киев

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света происходят в четверг в Киеве и Одесской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". По информации ДТЭК, экстренные отключения света в четверг продолжаются в Киеве. Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины из-за остановки некоторых блоков электростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20221229/trevoga-1842095810.html

одесская область

украина

киев

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