https://ria.ru/20221229/sud-1842093240.html

В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку

В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку - РИА Новости, 29.12.2022

В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку

Красноярский краевой суд признал виновным в получении взятки в 1,2 миллиона рублей бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска и... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:00

2022-12-29T09:00

2022-12-29T12:44

красноярск

красноярский краевой суд

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Красноярский краевой суд признал виновным в получении взятки в 1,2 миллиона рублей бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По ее данным, фигурант обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)."Суд установил, что 8 февраля 2019 года подсудимый, занимая государственную должность, получил в своем рабочем кабинете через адвоката, выступавшую в качестве посредника, взятку в размере 1,2 миллиона рублей. Незаконное вознаграждение передавалась за назначение ее подзащитному более мягкого наказания по уголовному делу о сбыте наркотических средств, а также за содействие в принятии решения о его передаче после вынесения обвинительного приговора на родину, в Кыргызскую Республику, для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, действия посредника и судьи была пресечена сотрудниками регионального главка УФСБ России. "С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратного размера взятки в сумме 6 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет", - отмечается в документе.Приговор не вступил в законную силу.В региональном главке Следственного комитета России РИА Новости сообщили, что на скамье подсудимых бывший судья Сергей Тупеко. "В ходе предварительного расследования Тупеко оказывал активное противодействие следствию и не признавал вину в инкриминируемом ему преступлении, обжалуя каждое решение следователя и суда", - сказала представитель следствия.

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842165090.html

https://ria.ru/20221226/arest-1841522843.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярск, красноярский краевой суд, россия, происшествия