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В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку - РИА Новости, 29.12.2022
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В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку
В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку - РИА Новости, 29.12.2022
В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку
Красноярский краевой суд признал виновным в получении взятки в 1,2 миллиона рублей бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:00
2022-12-29T12:44
красноярск
красноярский краевой суд
россия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Красноярский краевой суд признал виновным в получении взятки в 1,2 миллиона рублей бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По ее данным, фигурант обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)."Суд установил, что 8 февраля 2019 года подсудимый, занимая государственную должность, получил в своем рабочем кабинете через адвоката, выступавшую в качестве посредника, взятку в размере 1,2 миллиона рублей. Незаконное вознаграждение передавалась за назначение ее подзащитному более мягкого наказания по уголовному делу о сбыте наркотических средств, а также за содействие в принятии решения о его передаче после вынесения обвинительного приговора на родину, в Кыргызскую Республику, для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, действия посредника и судьи была пресечена сотрудниками регионального главка УФСБ России. "С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратного размера взятки в сумме 6 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет", - отмечается в документе.Приговор не вступил в законную силу.В региональном главке Следственного комитета России РИА Новости сообщили, что на скамье подсудимых бывший судья Сергей Тупеко. "В ходе предварительного расследования Тупеко оказывал активное противодействие следствию и не признавал вину в инкриминируемом ему преступлении, обжалуя каждое решение следователя и суда", - сказала представитель следствия.
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842165090.html
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красноярск, красноярский краевой суд, россия, происшествия
Красноярск, Красноярский краевой суд, Россия, Происшествия
09:00 29.12.2022 (обновлено: 12:44 29.12.2022)
 
В Красноярске бывшему районному судье дали срок за взятку

В Красноярске бывшему районному судье дали 13 лет лишения свободы за взятку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Красноярский краевой суд признал виновным в получении взятки в 1,2 миллиона рублей бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По ее данным, фигурант обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
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"Суд установил, что 8 февраля 2019 года подсудимый, занимая государственную должность, получил в своем рабочем кабинете через адвоката, выступавшую в качестве посредника, взятку в размере 1,2 миллиона рублей. Незаконное вознаграждение передавалась за назначение ее подзащитному более мягкого наказания по уголовному делу о сбыте наркотических средств, а также за содействие в принятии решения о его передаче после вынесения обвинительного приговора на родину, в Кыргызскую Республику, для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, действия посредника и судьи была пресечена сотрудниками регионального главка УФСБ России. "С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратного размера взятки в сумме 6 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет", - отмечается в документе.
Приговор не вступил в законную силу.
В региональном главке Следственного комитета России РИА Новости сообщили, что на скамье подсудимых бывший судья Сергей Тупеко. "В ходе предварительного расследования Тупеко оказывал активное противодействие следствию и не признавал вину в инкриминируемом ему преступлении, обжалуя каждое решение следователя и суда", - сказала представитель следствия.
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КрасноярскКрасноярский краевой судРоссияПроисшествия
 
 
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