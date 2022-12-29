https://ria.ru/20221229/sssr-1842285819.html
Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт
Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2022
Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт
Основание СССР столетие назад положило начало борьбе народов за свободу, полагает сальвадорский политик и писатель Вальтер Раудалес. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:13
2022-12-29T17:13
2022-12-29T17:13
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САН-САЛЬВАДОР, 29 дек - РИА Новости. Основание СССР столетие назад положило начало борьбе народов за свободу, полагает сальвадорский политик и писатель Вальтер Раудалес. "Основание СССР сто лет назад проводит границу между тем, что было ранее и после, в борьбе народов за свое освобождение", - сказал он РИА Новости. "С тех пор эксплуатируемые (народы) мира, имея пример Союза Социалистических Республик, начали борьбу в каждом уголке планеты", - отметил эксперт. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
https://ria.ru/20221229/sssr-1842273093.html
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Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт
Писатель Раудалес считает, что основание СССР положило начало борьбе народов за свободу
САН-САЛЬВАДОР, 29 дек - РИА Новости. Основание СССР столетие назад положило начало борьбе народов за свободу, полагает сальвадорский политик и писатель Вальтер Раудалес.
"Основание СССР сто лет назад проводит границу между тем, что было ранее и после, в борьбе народов за свое освобождение", - сказал он РИА Новости.
"С тех пор эксплуатируемые (народы) мира, имея пример Союза Социалистических Республик, начали борьбу в каждом уголке планеты", - отметил эксперт.
30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР
.