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Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2022
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Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт
Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2022
Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт
Основание СССР столетие назад положило начало борьбе народов за свободу, полагает сальвадорский политик и писатель Вальтер Раудалес. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:13
2022-12-29T17:13
ссср
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САН-САЛЬВАДОР, 29 дек - РИА Новости. Основание СССР столетие назад положило начало борьбе народов за свободу, полагает сальвадорский политик и писатель Вальтер Раудалес. "Основание СССР сто лет назад проводит границу между тем, что было ранее и после, в борьбе народов за свое освобождение", - сказал он РИА Новости. "С тех пор эксплуатируемые (народы) мира, имея пример Союза Социалистических Республик, начали борьбу в каждом уголке планеты", - отметил эксперт. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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ссср
СССР
17:13 29.12.2022
 
Основание СССР положило начало борьбе народов за свободу, считает эксперт

Писатель Раудалес считает, что основание СССР положило начало борьбе народов за свободу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСоветский флаг
Советский флаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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САН-САЛЬВАДОР, 29 дек - РИА Новости. Основание СССР столетие назад положило начало борьбе народов за свободу, полагает сальвадорский политик и писатель Вальтер Раудалес.
"Основание СССР сто лет назад проводит границу между тем, что было ранее и после, в борьбе народов за свое освобождение", - сказал он РИА Новости.
"С тех пор эксплуатируемые (народы) мира, имея пример Союза Социалистических Республик, начали борьбу в каждом уголке планеты", - отметил эксперт.
30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
Музей Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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