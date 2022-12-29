https://ria.ru/20221229/sssr-1842273093.html

СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая

СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая - РИА Новости, 29.12.2022

СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая

СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:42

2022-12-29T16:42

2022-12-29T16:42

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МОНТЕВИДЕО, 29 дек – РИА Новости. СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы. "СССР может быть интересным опытом объединения в мире… Разъединенным – нам есть что терять, у объединенных – больше силы", - сказал сенатор Сиксто Перейра РИА Новости. По мнению сенатора и кандидата в вице-президенты Хорхе Керея, СССР положил конец однополярному миру, предложенному США, что имеет важное историческое значение. "Власти должны признать, что мы живем в многополярном мире, невозможна гегемония одного", - сказал он. "Думаю, что СССР был важным противовесом другим экономическим блокам, как, например, США и его союзникам", - добавил Перейра. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.

https://ria.ru/20221229/sssr-1842212841.html

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ссср, сша, парагвай