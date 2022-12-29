https://ria.ru/20221229/sssr-1842273093.html
СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая
СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая - РИА Новости, 29.12.2022
СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая
СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:42
2022-12-29T16:42
2022-12-29T16:42
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МОНТЕВИДЕО, 29 дек – РИА Новости. СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы. "СССР может быть интересным опытом объединения в мире… Разъединенным – нам есть что терять, у объединенных – больше силы", - сказал сенатор Сиксто Перейра РИА Новости. По мнению сенатора и кандидата в вице-президенты Хорхе Керея, СССР положил конец однополярному миру, предложенному США, что имеет важное историческое значение. "Власти должны признать, что мы живем в многополярном мире, невозможна гегемония одного", - сказал он. "Думаю, что СССР был важным противовесом другим экономическим блокам, как, например, США и его союзникам", - добавил Перейра. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
https://ria.ru/20221229/sssr-1842212841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ссср, сша, парагвай
В мире, СССР, США, Парагвай
СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая
Сенатор Парагвая: СССР, образованный сто лет назад, нанес удар по однополярному миру
МОНТЕВИДЕО, 29 дек – РИА Новости. СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы.
"СССР может быть интересным опытом объединения в мире… Разъединенным – нам есть что терять, у объединенных – больше силы", - сказал сенатор Сиксто Перейра РИА Новости.
По мнению сенатора и кандидата в вице-президенты Хорхе Керея, СССР
положил конец однополярному миру, предложенному США
, что имеет важное историческое значение. "Власти должны признать, что мы живем в многополярном мире, невозможна гегемония одного", - сказал он.
"Думаю, что СССР был важным противовесом другим экономическим блокам, как, например, США и его союзникам", - добавил Перейра.
30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.