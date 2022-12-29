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СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая - РИА Новости, 29.12.2022
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СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая
СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая - РИА Новости, 29.12.2022
СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая
СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:42
2022-12-29T16:42
в мире
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МОНТЕВИДЕО, 29 дек – РИА Новости. СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы. "СССР может быть интересным опытом объединения в мире… Разъединенным – нам есть что терять, у объединенных – больше силы", - сказал сенатор Сиксто Перейра РИА Новости. По мнению сенатора и кандидата в вице-президенты Хорхе Керея, СССР положил конец однополярному миру, предложенному США, что имеет важное историческое значение. "Власти должны признать, что мы живем в многополярном мире, невозможна гегемония одного", - сказал он. "Думаю, что СССР был важным противовесом другим экономическим блокам, как, например, США и его союзникам", - добавил Перейра. 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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в мире, ссср, сша, парагвай
В мире, СССР, США, Парагвай
16:42 29.12.2022
 
СССР нанес удар по однополярному миру, заявил сенатор Парагвая

Сенатор Парагвая: СССР, образованный сто лет назад, нанес удар по однополярному миру

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкМузей "Крейсер Аврора" в Санкт-Петербурге.
Музей Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музей "Крейсер Аврора" в Санкт-Петербурге.. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 29 дек – РИА Новости. СССР, образованный 100 лет назад, показал пример объединения народов и нанес удар по однополярному миру, считают парагвайские сенаторы.
"СССР может быть интересным опытом объединения в мире… Разъединенным – нам есть что терять, у объединенных – больше силы", - сказал сенатор Сиксто Перейра РИА Новости.
По мнению сенатора и кандидата в вице-президенты Хорхе Керея, СССР положил конец однополярному миру, предложенному США, что имеет важное историческое значение. "Власти должны признать, что мы живем в многополярном мире, невозможна гегемония одного", - сказал он.
"Думаю, что СССР был важным противовесом другим экономическим блокам, как, например, США и его союзникам", - добавил Перейра.
30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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