https://ria.ru/20221229/sssr-1842215167.html

Греческий философ назвал неоценимым опыт СССР по сокрушению нацизма

Греческий философ назвал неоценимым опыт СССР по сокрушению нацизма - РИА Новости, 29.12.2022

Греческий философ назвал неоценимым опыт СССР по сокрушению нацизма

Союз Советских Социалистических Республик открыл эпоху нового типа развития культуры и цивилизации, а его опыт по сокрушению нацизма неоценим сегодня, в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:24

2022-12-29T14:24

2022-12-29T14:24

димитриос пателис

ссср

нато

украина

евросоюз

крит (остров)

в мире

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АФИНЫ, 29 дек - РИА Новости. Союз Советских Социалистических Республик открыл эпоху нового типа развития культуры и цивилизации, а его опыт по сокрушению нацизма неоценим сегодня, в условиях глобального конфликта, основной фронт которого перенесен на Украину, полагает профессор философии Технического университета Крита Димитриос Пателис, кандидат философских наук философского факультета МГУ. "30 декабря 2022 все прогрессивное человечество празднует столетие создания Союза Советских Социалистических Республик. СССР, плод первой ранней победоносной революции, открыл эпоху революционного перехода к новому типу развития культуры и цивилизации: к объединенному человечеству. Это был триумф революционного творчества угнетенных, доказавших на примере СССР, что они могут взять свою судьбу в свои руки, эмансипировать общество, начать беспрецедентные революционные преобразования, преодолевая антагонизмы и эксплуатацию, к обществу солидарности и человечности", - заявил РИА Новости Пателис. По его мнению, триумфальное шествие СССР связано со всемирно-историческими достижениями человека: борьба с неграмотностью, установление ряда социальных благ, бесплатное образование, здравоохранение, медицинское обслуживание, полноценный отдых, бурное развитие экономики, общества, науки, технологии, спорта, искусства и культуры. "Титаническим подвигом стало сокрушение антикоминтерновской оси Советской Красной армией благодаря самоотречению и самопожертвованию всего народа СССР, обеспечение мира ядерным паритетом, интернационалистическая помощь мировому антиимпериалистическому движению, а также первенство в освоении космоса. Наглядный пример интернационализма – это предоставление доступа к образованию в вузах СССР студентам из разных капиталистических стран, благодаря чему и я лично получил блестящее образование", - заметил профессор. По его мнению, к развалу СССР привели конформисты в рядах государственного и партийного руководства. "Трагедией стал систематический подрыв и окончательное поражение социалистического строительства силами контрреволюции, капиталистической реставрации, которые паразитически выживали и развивались на слабостях и недостатках раннего социализма, пока не нашли возможность для реванша. Картина тех конформистов, которые паразитировали в рядах государственного и партийного руководства, научной и художественной интеллигенции, пользовались привилегиями СССР, пели дифирамбы социализму, пока они не сменили с лёгкостью свой лагерь, пока они не поставили себя открыто на службу антикоммунизму и контрреволюционному реваншизму империалистов, - это трагикомичная картина", - считает Пателис. Говоря о проблемах общества в СССР, Пателис сослался на советского и российского философа Виктора Вазюлина, согласно которому основное противоречие социалистического строительства - это противоречие между общественной собственностью на средства производства, вначале их формального обобществления, огосударствления, и недостаточным развитием, незрелостью общественного характера производства, то есть противоречие между формальным и реальным обобществлением. И общество либо находит пути прогрессивного разрешения этого противоречия, либо проявляет колебания и нерешительность, отступает от его разрешения, что приводит к постепенному укреплению контрреволюционных и реставрационных тенденций, с большой вероятностью победы последних при определенных обстоятельствах, полагает Пателис. Отдельно философ выделил советский опыт борьбы с нацизмом. "Сегодня, в условиях эскалации третьей мировой войны, основные фронты которой перенесены на Украину, уникальный опыт сокрушения нацизма СССР неоценим. Нынешняя ось империалистических агрессоров США-НАТО-ЕС использует фашизм-нацизм в качестве главной ударной силы против России, Китайской Народной Республики и всех ранних социалистических стран, продолжающих своё существование и развитие, против всех народов, сопротивляющихся порабощению", - считает Пателис. "СССР доказал единственный способ, которым можно сокрушить фашизм как наиболее агрессивную и реакционную форму империалистической агрессии. Любая "денацификация" на шаткой социально-экономической основе зависимого варианта регионального капитализма является невыполнимым делом. Еще более шатким является стремление бороться против бандеровщины с помощью идеологии власовщины", - заключил ученый.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842133787.html

https://ria.ru/20221227/evropa-1841523729.html

https://ria.ru/20221005/ukraina-1821592315.html

https://ria.ru/20221217/afiny-1839408324.html

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димитриос пателис, ссср, нато, украина, евросоюз, крит (остров), в мире