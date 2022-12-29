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Египетский эксперт: СССР много сделал для науки развивающихся стран - РИА Новости, 29.12.2022
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Египетский эксперт: СССР много сделал для науки развивающихся стран
Египетский эксперт: СССР много сделал для науки развивающихся стран - РИА Новости, 29.12.2022
Египетский эксперт: СССР много сделал для науки развивающихся стран
СССР больше сделал для Египта и других развивающихся стран в сфере науки и культуры, чем США и другие западные страны, российское культурное присутствие в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:18
2022-12-29T14:19
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КАИР, 29 дек - РИА Новости. СССР больше сделал для Египта и других развивающихся стран в сфере науки и культуры, чем США и другие западные страны, российское культурное присутствие в арабском мире необходимо сохранить, заявил РИА Новости в 100-летнюю годовщину со дня образования СССР глава Ассоциации выпускников российских и советских вузов в Египте Шериф Гад. "СССР сыграл гораздо более значительную роль для науки и культуры развивающихся стран, в особенности Египта, чем Запад и США. Так, СССР реализовал порядка 97 крупных совместных проектов с Египтом, в том числе широко известный проект строительства Высотной Асуанской плотины, создание сталелитейной компании, компании по производству алюминия, военных заводов", - сказал Гад. Среди совместных проектов "есть те, о которых редко говорят, такие как Академия искусств и многие военные предприятия", напомнил собеседник агентства. По его словам, созданная в Египте при поддержке СССР Академия искусств "стала одной из важнейших культурных организаций в арабском мире и на всем Ближнем Востоке - она включала в себя институт балета, кинематографический и театральный институты, консерваторию и институт народных искусств". Существенный вклад в научно-культурное сотрудничество внесла и активная работа по переводу художественной и научной литературы на арабский язык. "Такое количество проектов демонстрирует масштаб деятельности СССР в Египте. Подобным образом дело обстояло и во многих других арабских и африканских странах… До сих пор каждый образованный человек из любой арабской страны вспоминает золотой век СССР", - указал Гад. При этом Москва стремилась к тому, чтобы все подобные предприятия находились под полным управлением самих развивающихся стран, подчеркнул глава Ассоциации выпускников. "В случае с Высотной плотиной СССР проводил подготовку египетских кадров, чтобы они были в состоянии полностью ее обслуживать", - напомнил он. То же самое было сделано для сталелитейного производства в Египте и аналогичного предприятия в ливийской Мисурате. Западные страны, напротив, "создавали крупные проекты на условиях вмешательства стран-спонсоров под предлогом внедрения передовых технологий". В нынешних условиях, по мнению главы Ассоциации выпускников, "российским друзьям … необходимо искать возможность остаться на международной арене через различные каналы, важнейшим из которых является мягкая сила". "Культурное присутствие России в арабском мире необходимо, а это возможно только при поддержке российского государства", - подчеркнул Гад. При этом подобное сотрудничество, как и в советскую эпоху, не должно строиться на коммерческой основе. "Такие отношения не должны регулироваться коммерческими механизмами. Отдачу от культурного обмена нельзя измерить материальным эквивалентом. Этот капитал важнее хранящегося в банках, что доказала советская эпоха", - считает собеседник агентства.
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египет, ссср, сша, в мире
Египет, СССР, США, В мире
14:18 29.12.2022 (обновлено: 14:19 29.12.2022)
 
Египетский эксперт: СССР много сделал для науки развивающихся стран

Египетский эксперт: СССР сделал больше для науки и культуры развивающихся стран, чем США

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПамятник В. И. Ленину у павильона №1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Памятник В. И. Ленину у павильона №1 Центральный на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Памятник В. И. Ленину у павильона №1 "Центральный" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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КАИР, 29 дек - РИА Новости. СССР больше сделал для Египта и других развивающихся стран в сфере науки и культуры, чем США и другие западные страны, российское культурное присутствие в арабском мире необходимо сохранить, заявил РИА Новости в 100-летнюю годовщину со дня образования СССР глава Ассоциации выпускников российских и советских вузов в Египте Шериф Гад.
"СССР сыграл гораздо более значительную роль для науки и культуры развивающихся стран, в особенности Египта, чем Запад и США. Так, СССР реализовал порядка 97 крупных совместных проектов с Египтом, в том числе широко известный проект строительства Высотной Асуанской плотины, создание сталелитейной компании, компании по производству алюминия, военных заводов", - сказал Гад.
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Среди совместных проектов "есть те, о которых редко говорят, такие как Академия искусств и многие военные предприятия", напомнил собеседник агентства. По его словам, созданная в Египте при поддержке СССР Академия искусств "стала одной из важнейших культурных организаций в арабском мире и на всем Ближнем Востоке - она включала в себя институт балета, кинематографический и театральный институты, консерваторию и институт народных искусств". Существенный вклад в научно-культурное сотрудничество внесла и активная работа по переводу художественной и научной литературы на арабский язык.
"Такое количество проектов демонстрирует масштаб деятельности СССР в Египте. Подобным образом дело обстояло и во многих других арабских и африканских странах… До сих пор каждый образованный человек из любой арабской страны вспоминает золотой век СССР", - указал Гад.
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При этом Москва стремилась к тому, чтобы все подобные предприятия находились под полным управлением самих развивающихся стран, подчеркнул глава Ассоциации выпускников. "В случае с Высотной плотиной СССР проводил подготовку египетских кадров, чтобы они были в состоянии полностью ее обслуживать", - напомнил он. То же самое было сделано для сталелитейного производства в Египте и аналогичного предприятия в ливийской Мисурате. Западные страны, напротив, "создавали крупные проекты на условиях вмешательства стран-спонсоров под предлогом внедрения передовых технологий".
В нынешних условиях, по мнению главы Ассоциации выпускников, "российским друзьям … необходимо искать возможность остаться на международной арене через различные каналы, важнейшим из которых является мягкая сила". "Культурное присутствие России в арабском мире необходимо, а это возможно только при поддержке российского государства", - подчеркнул Гад.
При этом подобное сотрудничество, как и в советскую эпоху, не должно строиться на коммерческой основе. "Такие отношения не должны регулироваться коммерческими механизмами. Отдачу от культурного обмена нельзя измерить материальным эквивалентом. Этот капитал важнее хранящегося в банках, что доказала советская эпоха", - считает собеседник агентства.
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