https://ria.ru/20221229/ssha-1842356304.html

США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем - РИА Новости, 29.12.2022

США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T22:11

2022-12-29T22:11

2022-12-29T22:11

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорится в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки. "Пилот истребителя J-11 военно-морских сил КНР 21 декабря совершил небезопасный маневр при перехвате судна ВВС США RC-135, которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве", - говорится в публикации. По данным командования, пилот китайского истребителя пролетел на расстоянии 20 футов (6 метров) от носа американского самолета, вынудив RC-135 совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения.

https://ria.ru/20221220/nato-1839908682.html

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китай

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, китай, южно-китайское море