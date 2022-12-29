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США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем - РИА Новости, 29.12.2022
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США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем
США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем - РИА Новости, 29.12.2022
США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем
США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T22:11
2022-12-29T22:11
в мире
сша
китай
южно-китайское море
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорится в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки. "Пилот истребителя J-11 военно-морских сил КНР 21 декабря совершил небезопасный маневр при перехвате судна ВВС США RC-135, которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве", - говорится в публикации. По данным командования, пилот китайского истребителя пролетел на расстоянии 20 футов (6 метров) от носа американского самолета, вынудив RC-135 совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения.
https://ria.ru/20221220/nato-1839908682.html
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в мире, сша, китай, южно-китайское море
В мире, США, Китай, Южно-Китайское море
22:11 29.12.2022
 
США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем с участием американского военного самолета, говорится в опубликованном в четверг заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов Америки.
"Пилот истребителя J-11 военно-морских сил КНР 21 декабря совершил небезопасный маневр при перехвате судна ВВС США RC-135, которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве", - говорится в публикации.
По данным командования, пилот китайского истребителя пролетел на расстоянии 20 футов (6 метров) от носа американского самолета, вынудив RC-135 совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения.
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