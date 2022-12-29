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СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой - РИА Новости, 29.12.2022
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СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой
СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой - РИА Новости, 29.12.2022
СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой
Американская армия не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год, дефицит составил примерно 25 процентов солдат, сообщает Fox News. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:02
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в мире
сша
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американская армия не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год, дефицит составил примерно 25 процентов солдат, сообщает Fox News.Авторы статьи связали невыполнение плана с большим количеством случаев ожирения, отсутствием аттестатов средней школы и проблем с психическим здоровьем среди молодежи.Как отметили журналисты, снижение интереса к военной службе также произошло из-за отделения армии от общества."ВС США набирают все меньше добровольцев из сокращающегося числа семей военных", — говорится в материале.Несколько месяцев назад западные СМИ уже писали о проблеме набора из-за нежелания американцев служить. Армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года, но 2022 год, по словам экспертов, стал самым сложным за всю историю существования контрактных войск.
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в мире, сша
В мире, США
16:02 29.12.2022 (обновлено: 16:47 29.12.2022)
 
СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой

Fox News: армия США недобрала 25 процентов солдат из-за проблем с психикой среди молодежи

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американская армия не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год, дефицит составил примерно 25 процентов солдат, сообщает Fox News.
Авторы статьи связали невыполнение плана с большим количеством случаев ожирения, отсутствием аттестатов средней школы и проблем с психическим здоровьем среди молодежи.
"В этом году армия потеряла около 15 тысяч солдат от запланированного набора", — указывают обозреватели со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Как отметили журналисты, снижение интереса к военной службе также произошло из-за отделения армии от общества.
"ВС США набирают все меньше добровольцев из сокращающегося числа семей военных", — говорится в материале.
Несколько месяцев назад западные СМИ уже писали о проблеме набора из-за нежелания американцев служить. Армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года, но 2022 год, по словам экспертов, стал самым сложным за всю историю существования контрактных войск.
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