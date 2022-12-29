https://ria.ru/20221229/ssha-1842254555.html

СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой

СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой - РИА Новости, 29.12.2022

СМИ: армия США столкнулась с неожиданной проблемой

Американская армия не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год, дефицит составил примерно 25 процентов солдат, сообщает Fox News. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:02

2022-12-29T16:02

2022-12-29T16:47

в мире

сша

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американская армия не достигла цели по набору военнослужащих на 2022 год, дефицит составил примерно 25 процентов солдат, сообщает Fox News.Авторы статьи связали невыполнение плана с большим количеством случаев ожирения, отсутствием аттестатов средней школы и проблем с психическим здоровьем среди молодежи.Как отметили журналисты, снижение интереса к военной службе также произошло из-за отделения армии от общества."ВС США набирают все меньше добровольцев из сокращающегося числа семей военных", — говорится в материале.Несколько месяцев назад западные СМИ уже писали о проблеме набора из-за нежелания американцев служить. Армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года, но 2022 год, по словам экспертов, стал самым сложным за всю историю существования контрактных войск.

https://ria.ru/20221229/amerika-1842025072.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша