https://ria.ru/20221229/ssha-1842240614.html

В США описали будущее Украины цитатой Толстого

В США описали будущее Украины цитатой Толстого - РИА Новости, 29.12.2022

В США описали будущее Украины цитатой Толстого

Поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, написал в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:26

2022-12-29T15:26

2022-12-29T18:37

в мире

лев толстой (писатель)

владимир зеленский

россия

украина

сша

специальная военная операция на украине

джо байден

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, написал в статье для Hill американский журналист Дональд Кирк.Так, обозреватель перефразировал цитату Льва Толстого из романа "Анна Каренина" про счастливые и несчастливые семьи, заявив, что "победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история"."Киев, может быть, и не добьется победы, но компромисс и поражение — это не вариант", — говорится в материале.По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать Владимиру Зеленскому "во что бы то ни стало". При этом говорить о победе ВСУ не представляется возможным, добавил Кирк.На прошлой неделе Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Соединенные Штаты продолжают курс на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, а поставки вооружений киевскому режиму продлевают страдания украинского народа на более долгий срок, чем это могло бы быть.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

россия

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, лев толстой (писатель), владимир зеленский, россия, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины