15:26 29.12.2022 (обновлено: 18:37 29.12.2022)
В США описали будущее Украины цитатой Толстого
Журналист Hill Кирк описал будущее Украины цитатой Толстого о семьях из "Анны Карениной"
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, написал в статье для Hill американский журналист Дональд Кирк.
Так, обозреватель перефразировал цитату Льва Толстого из романа "Анна Каренина" про счастливые и несчастливые семьи, заявив, что "победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история".
"Киев, может быть, и не добьется победы, но компромисс и поражение — это не вариант", — говорится в материале.
По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать Владимиру Зеленскому "во что бы то ни стало". При этом говорить о победе ВСУ не представляется возможным, добавил Кирк.
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На прошлой неделе Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Соединенные Штаты продолжают курс на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, а поставки вооружений киевскому режиму продлевают страдания украинского народа на более долгий срок, чем это могло бы быть.
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