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В США описали будущее Украины цитатой Толстого - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/ssha-1842240614.html
В США описали будущее Украины цитатой Толстого
В США описали будущее Украины цитатой Толстого - РИА Новости, 29.12.2022
В США описали будущее Украины цитатой Толстого
Поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, написал в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:26
2022-12-29T18:37
в мире
лев толстой (писатель)
владимир зеленский
россия
украина
сша
специальная военная операция на украине
джо байден
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, написал в статье для Hill американский журналист Дональд Кирк.Так, обозреватель перефразировал цитату Льва Толстого из романа "Анна Каренина" про счастливые и несчастливые семьи, заявив, что "победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история"."Киев, может быть, и не добьется победы, но компромисс и поражение — это не вариант", — говорится в материале.По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать Владимиру Зеленскому "во что бы то ни стало". При этом говорить о победе ВСУ не представляется возможным, добавил Кирк.На прошлой неделе Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Соединенные Штаты продолжают курс на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, а поставки вооружений киевскому режиму продлевают страдания украинского народа на более долгий срок, чем это могло бы быть.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html
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в мире, лев толстой (писатель), владимир зеленский, россия, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Лев Толстой (писатель), Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
15:26 29.12.2022 (обновлено: 18:37 29.12.2022)
 
В США описали будущее Украины цитатой Толстого

Журналист Hill Кирк описал будущее Украины цитатой Толстого о семьях из "Анны Карениной"

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, написал в статье для Hill американский журналист Дональд Кирк.
Так, обозреватель перефразировал цитату Льва Толстого из романа "Анна Каренина" про счастливые и несчастливые семьи, заявив, что "победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история".
Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
"Роковая ошибка". В США признали неизбежность поражения Украины
"Киев, может быть, и не добьется победы, но компромисс и поражение — это не вариант", — говорится в материале.
По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать Владимиру Зеленскому "во что бы то ни стало". При этом говорить о победе ВСУ не представляется возможным, добавил Кирк.
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28 декабря, 08:00
В США рассчитывают безнаказанно ударить по России
На прошлой неделе Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Соединенные Штаты продолжают курс на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, а поставки вооружений киевскому режиму продлевают страдания украинского народа на более долгий срок, чем это могло бы быть.
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26 декабря, 08:00
Киеву удалось расколоть США и Великобританию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛев Толстой (писатель)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаСШАДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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