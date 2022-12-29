02:32 29.12.2022 (обновлено: 05:22 29.12.2022)
Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри
Журналист Мерфи назвал пожары в России диверсиями ЦРУ и западных шпионов
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиПожар на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината"
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ЦРУ якобы использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в России, пишет американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте.
"По словам трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий", — сообщает журналист.
Он также добавил, что американские разведчики не участвуют в саботаже напрямую, а координируют и контролируют проведение операций. Однако, утверждает Мерфи, европейские разведывательные ячейки имеют права голоса в том, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно их люди "берут на себя все риски".
Представитель ЦРУ Тэмми Торп тем не менее отрицает причастность штатов к взрывам и пожарам на территории России.
"Утверждения, что Центральное разведывательное управление каким-то образом поддерживает диверсионную сеть в России, абсолютно неверны", — ответил он.