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Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри - РИА Новости, 29.12.2022
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Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри
Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри - РИА Новости, 29.12.2022
Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри
ЦРУ якобы использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в России, пишет американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T02:32
2022-12-29T05:22
в мире
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россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ЦРУ якобы использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в России, пишет американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте.Он также добавил, что американские разведчики не участвуют в саботаже напрямую, а координируют и контролируют проведение операций. Однако, утверждает Мерфи, европейские разведывательные ячейки имеют права голоса в том, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно их люди "берут на себя все риски".Представитель ЦРУ Тэмми Торп тем не менее отрицает причастность штатов к взрывам и пожарам на территории России."Утверждения, что Центральное разведывательное управление каким-то образом поддерживает диверсионную сеть в России, абсолютно неверны", — ответил он.
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в мире, технологии, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Технологии, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
02:32 29.12.2022 (обновлено: 05:22 29.12.2022)
 
Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри

Журналист Мерфи назвал пожары в России диверсиями ЦРУ и западных шпионов

© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиПожар на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината"
Пожар на промышленной площадке Ангарского нефтехимического комбината - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ЦРУ якобы использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в России, пишет американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте.

"По словам трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий", — сообщает журналист.

Он также добавил, что американские разведчики не участвуют в саботаже напрямую, а координируют и контролируют проведение операций. Однако, утверждает Мерфи, европейские разведывательные ячейки имеют права голоса в том, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно их люди "берут на себя все риски".
Представитель ЦРУ Тэмми Торп тем не менее отрицает причастность штатов к взрывам и пожарам на территории России.
"Утверждения, что Центральное разведывательное управление каким-то образом поддерживает диверсионную сеть в России, абсолютно неверны", — ответил он.
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В миреТехнологииРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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