https://ria.ru/20221229/ssha-1842072296.html

Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри

Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри - РИА Новости, 29.12.2022

Журналист из США рассказал, как Запад пытается подорвать Россию изнутри

ЦРУ якобы использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в России, пишет американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T02:32

2022-12-29T02:32

2022-12-29T05:22

в мире

технологии

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ЦРУ якобы использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в России, пишет американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте.Он также добавил, что американские разведчики не участвуют в саботаже напрямую, а координируют и контролируют проведение операций. Однако, утверждает Мерфи, европейские разведывательные ячейки имеют права голоса в том, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно их люди "берут на себя все риски".Представитель ЦРУ Тэмми Торп тем не менее отрицает причастность штатов к взрывам и пожарам на территории России."Утверждения, что Центральное разведывательное управление каким-то образом поддерживает диверсионную сеть в России, абсолютно неверны", — ответил он.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

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в мире, технологии, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато