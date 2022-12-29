https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842342153.html

Спецоперация, 29 декабря: в Белоруссии ПВО поразила украинскую ракету

Спецоперация, 29 декабря: в Белоруссии ПВО поразила украинскую ракету - РИА Новости, 29.12.2022

Спецоперация, 29 декабря: в Белоруссии ПВО поразила украинскую ракету

Минобороны Белоруссии в четверг сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:16

2022-12-29T20:16

2022-12-29T20:17

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Минобороны Белоруссии в четверг сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. МИД Белоруссии после этого вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима, ему был заявлен протест. Минск также потребовал от Киева расследовать инцидент, привлечь к ответственности виновных и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, "которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех". При этом в министерстве иностранных дел Белоруссии не стали комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или случайностью, а также напомнили о необходимости дождаться окончания расследования инцидента. В четверг на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога, длившаяся от двух до пяти часов, а в ряде регионов раздавались взрывы. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей, по его словам, сложная ситуация с электроснабжением складывается на западе страны, а также в Одесском и Киевском регионах. Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что инцидент с падением украинской ракеты похож на случай в Польше, который произошел 15 ноября. Ход операцииМинистерство обороны России в ежедневной сводке сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 человек, на южно-донецком направлении до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а также две группы диверсантов в ДНР и в Запорожской области. Кроме того, по данным ведомства, российские военные на донецком направлении уничтожили за сутки 13 единиц украинской техники, потери сил Украины на данном направлении за сутки составили более 80 убитыми и ранеными. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, также сообщили в четверг в Минобороны РФ. Энгельс и беспилотникВ Энгельсском районе сбили беспилотник, повреждены забор дома, автомобиль и гараж, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он также опроверг информацию в социальных сетях об эвакуации детских садов, "дошкольные учреждения работают в штатном режиме". В соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом сработала ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы. Ранее, 26 декабря, по данным МО РФ, средства противовоздушной обороны ВКС России сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс, в результате падения обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава. Вопрос урегулированияПремьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов выступить гарантом мирного соглашения по Украине. Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление украинский властей о желании провести к концу февраля "мирный саммит" - предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея Украины о "мирном саммите" является еще одной пиар-акцией США, которые пытаются представить Киев в образе "миротворца", за "мирными инициативами" Украины ничего не стоит.

https://ria.ru/20221229/raketa-1842330620.html

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841894143.html

https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842242511.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html

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