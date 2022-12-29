https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842293507.html
Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно
Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что те чеченцы, которые участвуют в военной спецоперации, делают это добровольно, никого РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:35
2022-12-29T17:35
2022-12-29T17:35
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что те чеченцы, которые участвуют в военной спецоперации, делают это добровольно, никого не отправили против его воли. "У нас нет на спецоперации молодых людей, у нас все подготовленные ребята, которые добровольно сами, кто изъявил желание. Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - сказал Кадыров. Он назвал провокаторами тех, кто распространяет информацию о том, что будет еще одна волна мобилизации. Кроме того, по словам Кадырова, Чечня план по частичной мобилизации перевыполнила. "Даже если будет мобилизация, мы на 254% план перевыполнили", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20221223/edinstvo-1840986908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно
Кадыров заявил, что ни одного чеченского бойца не отправили на спецоперацию против воли
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что те чеченцы, которые участвуют в военной спецоперации, делают это добровольно, никого не отправили против его воли.
"У нас нет на спецоперации молодых людей, у нас все подготовленные ребята, которые добровольно сами, кто изъявил желание. Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - сказал Кадыров.
Он назвал провокаторами тех, кто распространяет информацию о том, что будет еще одна волна мобилизации. Кроме того, по словам Кадырова, Чечня план по частичной мобилизации перевыполнила.
"Даже если будет мобилизация, мы на 254% план перевыполнили", - сказал Кадыров.