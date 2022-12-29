https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842293507.html

Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно

Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров заявил, что все чеченцы участвуют в спецоперации добровольно

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что те чеченцы, которые участвуют в военной спецоперации, делают это добровольно, никого РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:35

2022-12-29T17:35

2022-12-29T17:35

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что те чеченцы, которые участвуют в военной спецоперации, делают это добровольно, никого не отправили против его воли. "У нас нет на спецоперации молодых людей, у нас все подготовленные ребята, которые добровольно сами, кто изъявил желание. Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - сказал Кадыров. Он назвал провокаторами тех, кто распространяет информацию о том, что будет еще одна волна мобилизации. Кроме того, по словам Кадырова, Чечня план по частичной мобилизации перевыполнила. "Даже если будет мобилизация, мы на 254% план перевыполнили", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20221223/edinstvo-1840986908.html

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Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, украина, ситуация в днр и лнр