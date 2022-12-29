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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:00
2022-12-29T16:00
2022-12-29T16:43
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также продолжили наступление и заняли более выгодные позиции в ДНР. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих.Параллельно ликвидированы четыре пункта управления, 102 района скопления живой силы и техники, 83 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и Су-24, два вертолета Ми-8, семь беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотник, 399 зенитных ракетных комплексов, 953 реактивные системы залпового огня, 7296 танков и других бронемашин, 3742 орудия полевой артиллерии, 7810 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, спецоперация, донецкая народная республика, харьковская область, запорожская область, херсонская область
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также продолжили наступление и заняли более выгодные позиции в ДНР. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих.
Параллельно ликвидированы четыре пункта управления, 102 района скопления живой силы и техники, 83 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета — Су-25 и Су-24, два вертолета Ми-8, семь беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотник, 399 зенитных ракетных комплексов, 953 реактивные системы залпового огня, 7296 танков и других бронемашин, 3742 орудия полевой артиллерии, 7810 единиц автомобильной техники.