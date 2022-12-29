https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842181593.html
Киев потерял 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 29.12.2022
Киев потерял 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:18
2022-12-29T13:18
2022-12-29T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе Серебрянского лесничества "уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов", сказали в ведомстве.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
13:18 29.12.2022 (обновлено: 13:50 29.12.2022)
Киев потерял 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны России: Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях 90 военных