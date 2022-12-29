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Киев потерял 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 29.12.2022

Киев потерял 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:18

2022-12-29T13:18

2022-12-29T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 90 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе Серебрянского лесничества "уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов", сказали в ведомстве.

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина