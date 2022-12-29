https://ria.ru/20221229/soyuznik-1842365244.html

Министр обороны Греции отреагировал на угрозы войной со стороны Турции

Министр обороны Греции отреагировал на угрозы войной со стороны Турции - РИА Новости, 29.12.2022

Министр обороны Греции отреагировал на угрозы войной со стороны Турции

Министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос заявил, что угрозы войной со стороны Турции больше свидетельствует о провокационном ревизионизме, чем... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T23:39

2022-12-29T23:39

2022-12-29T23:54

в мире

мевлют чавушоглу

турция

греция

эгейское море

нато

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АФИНЫ, 29 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос заявил, что угрозы войной со стороны Турции больше свидетельствует о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника по НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил в четверг с прямыми угрозами в адрес Греции и предостерег Афины от расширения своих территориальных вод в Эгейском море. По словам Чавушоглу, в последние дни греческая пресса пишет, что территориальные воды Греции будут расширены до 12 миль вокруг Крита, но Турция не допустит расширения вод Греции даже на одну милю в Эгейском море. Глава МИД Турции, имея в виду casus belli со стороны Анкары, заявил, что решение парламента Турции от 1995 года по этому вопросу ясно и остается в силе. Турция ранее заявляла, что будет считать поводом для войны расширение вод Греции. Журналисты попросили греческого министра обороны прокомментировать "новую словесную атаку" Чавушоглу. "Это заявление о casus belli, которое относится к возможности Греции осуществлять законное право, больше свидетельствует о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника в рамках Североатлантического альянса. Поэтому это должно заботить многих", - сказал Панайотопулос. Говоря об эскалации крайней риторики Анкары, министр заявил, что Греция не угрожает, но ей также не нравится также, когда ей угрожают. "Правительство правит страной и действует исходя из национальных интересов и на основе правил, регулирующих мирное сосуществование между государствами, то есть международного права, на основе международного права", - сказал Панайотопулос. Турция считает, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют шесть миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет Турции возможность достичь международных вод, и Турция окажется заперта в своих территориальных водах.

https://ria.ru/20221224/turtsiya-1841081480.html

https://ria.ru/20221206/chavushoglu-1836726356.html

турция

греция

эгейское море

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в мире, мевлют чавушоглу, турция, греция, эгейское море, нато