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В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом

В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом - РИА Новости, 29.12.2022

В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом

Мокрый снег начнется в Москве в ночь с четверга и продлится до вечера пятницы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:38

2022-12-29T14:38

2022-12-29T14:38

общество

погода

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

снегопад в москве

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мокрый снег начнется в Москве в ночь с четверга и продлится до вечера пятницы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС. "Начиная с западных районов в период с 03.00 до 18.00 30 декабря в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица", - предупредили в ведомстве. В связи с этим ГУМЧС рекомендует водителям ехать медленнее обычного, избегать обгонов и перестроений, а пешеходам - обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20221227/gorsluzhby-1841677325.html

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общество, погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снегопад в москве