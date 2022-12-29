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В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом - РИА Новости, 29.12.2022
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В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом
В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом - РИА Новости, 29.12.2022
В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом
Мокрый снег начнется в Москве в ночь с четверга и продлится до вечера пятницы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:38
2022-12-29T14:38
общество
погода
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
снегопад в москве
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мокрый снег начнется в Москве в ночь с четверга и продлится до вечера пятницы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС. "Начиная с западных районов в период с 03.00 до 18.00 30 декабря в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица", - предупредили в ведомстве. В связи с этим ГУМЧС рекомендует водителям ехать медленнее обычного, избегать обгонов и перестроений, а пешеходам - обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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общество, погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снегопад в москве
Общество, Погода, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Снегопад в Москве
14:38 29.12.2022
 
В Москве до конца рабочей недели ожидаются мокрый снег с гололедом

МЧС: мокрый снег начнется в Москве в ночь с четверга и продлится до вечера пятницы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мокрый снег начнется в Москве в ночь с четверга и продлится до вечера пятницы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Начиная с западных районов в период с 03.00 до 18.00 30 декабря в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица", - предупредили в ведомстве.
В связи с этим ГУМЧС рекомендует водителям ехать медленнее обычного, избегать обгонов и перестроений, а пешеходам - обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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