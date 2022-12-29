МИД возмутился шагами Франции по запрету вещания российских СМИ
Захарова выразила возмущение шагами Франции по запрету вещания российских СМИ
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Москве с возмущением восприняли шаги Парижа по запрету вещания российских СМИ, подобные действия наводят на мысль, что именно Франция является главным лоббистом прекращения вещания российских телеканалов в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее французский медиарегулятор Arcom потребовал от спутникового оператора Eutelsat прекратить вещание трех российских телеканалов.
"В Москве с возмущением восприняли новые шаги Парижа, направленные на введение все новых запретов на вещание, как на своей территории, так и в целом в ЕС, российских СМИ", - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ. По ее оценке, это решение было принято "под явным давлением властей, задействовавших для этого правозащитные организации".
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"Подобные действия наводят на мысль, что, с учетом веса и влияния Франции в ЕС, именно Париж является главным лоббистом прекращения вещания российских телеканалов в Европе. Такое, ставшее, к сожалению, уже обыденным, проявление русофобии, является одновременно и стремлением всеми силами заглушить альтернативное пропаганде ЕС мнение. По сути европейцев лишают права на свободный доступ к информации", - отметила Захарова.
По ее словам, идет "планомерная, поэтапная "зачистка" есовского информпространства от какого-либо присутствия альтернативных западным СМИ". "Развязанная в ЕС охота на российские СМИ одним только запретом на трансляцию, конечно, не ограничивается. Своими решениями Брюссель навесил на российских журналистов токсичный ярлык "пропагандистов", что существенно ограничивает их возможности полноценно выполнять свою работу. Подобная практика, безусловно, является грубым попранием принципов свободы слова и равного доступа к информации, носит ярко выраженный дискриминационный характер. Исключение из медиапространства российских телеканалов – это лишь свидетельство того, что западная "эталонная" демократизаторская доктрина на деле является не более чем инструментом достижения внешнеполитических целей", - резюмировала Захарова.
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Государственный совет Франции в начале декабря распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF),
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.