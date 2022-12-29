https://ria.ru/20221229/skhron-1842231764.html

В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов

В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 29.12.2022

В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов

Российские спецслужбы обнаружили на освобожденной территории ЛНР схрон украинских диверсантов, планировавших теракт с использованием взрывчатки и российской... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:03

2022-12-29T15:03

2022-12-29T15:03

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы обнаружили на освобожденной территории ЛНР схрон украинских диверсантов, планировавших теракт с использованием взрывчатки и российской формы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. "В Луганской Народной Республике спецслужбами Российской Федерации в частном домостроении, ранее переоборудованном для использования представителями одной из украинских террористических организаций, обнаружен схрон, предназначавшийся для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательной группы", - сказал источник. По его данным, в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство и военная форма (пиксель, используемый на территории РФ) для "проникновения на объекты посягательства". "Содержание схрона и масса взрывчатого вещества СВУ в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью членов ДРГ было нанесение значительного ущерба гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов ЛНР и многочисленные жертвы среди мирного населения в период новогодних праздников", - добавил собеседник. Сколько же взрывчатого вещества было найдено, он не уточнил.

https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр