https://ria.ru/20221229/skhron-1842231764.html
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 29.12.2022
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов
Российские спецслужбы обнаружили на освобожденной территории ЛНР схрон украинских диверсантов, планировавших теракт с использованием взрывчатки и российской... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:03
2022-12-29T15:03
2022-12-29T15:03
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы обнаружили на освобожденной территории ЛНР схрон украинских диверсантов, планировавших теракт с использованием взрывчатки и российской формы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. "В Луганской Народной Республике спецслужбами Российской Федерации в частном домостроении, ранее переоборудованном для использования представителями одной из украинских террористических организаций, обнаружен схрон, предназначавшийся для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательной группы", - сказал источник. По его данным, в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство и военная форма (пиксель, используемый на территории РФ) для "проникновения на объекты посягательства". "Содержание схрона и масса взрывчатого вещества СВУ в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью членов ДРГ было нанесение значительного ущерба гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов ЛНР и многочисленные жертвы среди мирного населения в период новогодних праздников", - добавил собеседник. Сколько же взрывчатого вещества было найдено, он не уточнил.
https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и российской военной формой