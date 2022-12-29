Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/skhron-1842231764.html
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 29.12.2022
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов
Российские спецслужбы обнаружили на освобожденной территории ЛНР схрон украинских диверсантов, планировавших теракт с использованием взрывчатки и российской... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:03
2022-12-29T15:03
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838916377_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_61f59472286b5cbab874c2b72f2d1945.jpg
ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы обнаружили на освобожденной территории ЛНР схрон украинских диверсантов, планировавших теракт с использованием взрывчатки и российской формы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. "В Луганской Народной Республике спецслужбами Российской Федерации в частном домостроении, ранее переоборудованном для использования представителями одной из украинских террористических организаций, обнаружен схрон, предназначавшийся для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательной группы", - сказал источник. По его данным, в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство и военная форма (пиксель, используемый на территории РФ) для "проникновения на объекты посягательства". "Содержание схрона и масса взрывчатого вещества СВУ в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью членов ДРГ было нанесение значительного ущерба гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов ЛНР и многочисленные жертвы среди мирного населения в период новогодних праздников", - добавил собеседник. Сколько же взрывчатого вещества было найдено, он не уточнил.
https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838916377_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b033c5f4c30c1b3b349c9fd46eb3e4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:03 29.12.2022
 
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов

В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и российской военной формой

© РИА НовостиЛиния фронта в ЛНР
Линия фронта в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости
Линия фронта в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы обнаружили на освобожденной территории ЛНР схрон украинских диверсантов, планировавших теракт с использованием взрывчатки и российской формы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
"В Луганской Народной Республике спецслужбами Российской Федерации в частном домостроении, ранее переоборудованном для использования представителями одной из украинских террористических организаций, обнаружен схрон, предназначавшийся для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательной группы", - сказал источник. По его данным, в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство и военная форма (пиксель, используемый на территории РФ) для "проникновения на объекты посягательства".
"Содержание схрона и масса взрывчатого вещества СВУ в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью членов ДРГ было нанесение значительного ущерба гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов ЛНР и многочисленные жертвы среди мирного населения в период новогодних праздников", - добавил собеседник. Сколько же взрывчатого вещества было найдено, он не уточнил.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 13:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала