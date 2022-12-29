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МИД назвал неприемлемым усложнение Норвегией доступа к Шпицбергену - РИА Новости, 29.12.2022
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МИД назвал неприемлемым усложнение Норвегией доступа к Шпицбергену
МИД назвал неприемлемым усложнение Норвегией доступа к Шпицбергену - РИА Новости, 29.12.2022
МИД назвал неприемлемым усложнение Норвегией доступа к Шпицбергену
Россия не приемлет дискриминационный подход Норвегии к российскому присутствию на Шпицбергене, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:30
2022-12-29T16:16
в мире
мария захарова
шпицберген
норвегия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия не приемлет дискриминационный подход Норвегии к российскому присутствию на Шпицбергене, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что в последнее время норвежские власти существенно осложнили работу организаций из России на островах архипелага и в его водах. Причем эти меры, которые затрагивают уже все основные области российской деятельности — угледобычу, туризм и науку, — вводятся в нарушение принципов и положений Договора о Шпицбергене 1920 года. В пример дипломат привела неправомерные ограничения, с которыми столкнулось российское судно "Дальние Зеленцы", принадлежащее Мурманскому морскому биологическому институту РАН. На нем ученые намеревались провести в районе Шпицбергена исследования морских экосистем в соответствии с официально зарегистрированной в Норвегии программой, продленной до конца 2023 года. Поскольку до сих пор Норвегия успешно согласовывала эти исследования, МИД считает последние ограничения исключительно политически мотивированными, добавила Захарова. "Регулярные заявления норвежских официальных лиц и военных экспертов свидетельствуют о том, что в Осло предпочли поддаться антироссийской истерии в ущерб выполнению своих международно-правовых обязательств", — говорится в комментарии.Представитель МИД обратила внимание на то, что норвежские власти игнорируют одно из важнейших положений Договора о Шпицбергене — право равно свободного доступа граждан его государств-участников на архипелаг для любой цели и задачи. Но именно на этих условиях суверенитет Норвегии над Шпицбергеном признается участниками договора, в том числе и Россией, напомнила она.Она подчеркнула, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы и добиваться соблюдения прав отечественных организаций и их беспрепятственного доступа на Шпицберген.Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Его международный статус определяет трактат 1920 года. Тогда на эту территорию, считавшуюся ничейной, распространили суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставили договора равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году Норвегия признала СССР государством, имеющим особые экономические интересы на Шпицбергене, а с 1991 года эти права перешли к России.
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шпицберген
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в мире, мария захарова, шпицберген, норвегия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
В мире, Мария Захарова, Шпицберген, Норвегия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
15:30 29.12.2022 (обновлено: 16:16 29.12.2022)
 
МИД назвал неприемлемым усложнение Норвегией доступа к Шпицбергену

Захарова назвала неприемлемыми ограничения для российских организаций на Шпицбергене

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия не приемлет дискриминационный подход Норвегии к российскому присутствию на Шпицбергене, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что в последнее время норвежские власти существенно осложнили работу организаций из России на островах архипелага и в его водах. Причем эти меры, которые затрагивают уже все основные области российской деятельности — угледобычу, туризм и науку, — вводятся в нарушение принципов и положений Договора о Шпицбергене 1920 года.
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В пример дипломат привела неправомерные ограничения, с которыми столкнулось российское судно "Дальние Зеленцы", принадлежащее Мурманскому морскому биологическому институту РАН. На нем ученые намеревались провести в районе Шпицбергена исследования морских экосистем в соответствии с официально зарегистрированной в Норвегии программой, продленной до конца 2023 года.
Поскольку до сих пор Норвегия успешно согласовывала эти исследования, МИД считает последние ограничения исключительно политически мотивированными, добавила Захарова.
"Регулярные заявления норвежских официальных лиц и военных экспертов свидетельствуют о том, что в Осло предпочли поддаться антироссийской истерии в ущерб выполнению своих международно-правовых обязательств", — говорится в комментарии.
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Представитель МИД обратила внимание на то, что норвежские власти игнорируют одно из важнейших положений Договора о Шпицбергене — право равно свободного доступа граждан его государств-участников на архипелаг для любой цели и задачи. Но именно на этих условиях суверенитет Норвегии над Шпицбергеном признается участниками договора, в том числе и Россией, напомнила она.

"Категорически не приемлем подобный дискриминационный подход. Российская позиция с соответствующей аргументацией неоднократно доводилась до норвежской стороны по официальным каналам", — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы и добиваться соблюдения прав отечественных организаций и их беспрепятственного доступа на Шпицберген.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Его международный статус определяет трактат 1920 года. Тогда на эту территорию, считавшуюся ничейной, распространили суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставили договора равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году Норвегия признала СССР государством, имеющим особые экономические интересы на Шпицбергене, а с 1991 года эти права перешли к России.
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В миреМария ЗахароваШпицбергенНорвегияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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