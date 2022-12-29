https://ria.ru/20221229/shkoly-1842351789.html

Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов

Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:27

2022-12-29T21:27

2022-12-29T21:27

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:41:3006:1732_1920x0_80_0_0_405282d15bf3b8f9e8b12798cbd9dd57.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень. Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, российским регионам будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ. Так, закон устанавливает, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций. Разработчики отмечали, что между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном субъекте Федерации может быть разное качество образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842343298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия