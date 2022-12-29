Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/shkoly-1842351789.html
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:27
2022-12-29T21:27
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:41:3006:1732_1920x0_80_0_0_405282d15bf3b8f9e8b12798cbd9dd57.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень. Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, российским регионам будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ. Так, закон устанавливает, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций. Разработчики отмечали, что между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном субъекте Федерации может быть разное качество образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842343298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_878b36c28dc0feffdc589102f49e9b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
21:27 29.12.2022
 
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов

Путин подписал закон о возможности передачи муниципальных школ в ведение регионов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, российским регионам будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ. Так, закон устанавливает, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.
Разработчики отмечали, что между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном субъекте Федерации может быть разное качество образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 20:24
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала