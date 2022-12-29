https://ria.ru/20221229/shkoly-1842351789.html
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:27
2022-12-29T21:27
2022-12-29T21:27
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень. Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, российским регионам будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ. Так, закон устанавливает, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций. Разработчики отмечали, что между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном субъекте Федерации может быть разное качество образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842343298.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о передаче муниципальных школ в ведение регионов
Путин подписал закон о возможности передачи муниципальных школ в ведение регионов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о возможности перевода муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, российским регионам будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта РФ. Так, закон устанавливает, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.
Разработчики отмечали, что между различными регионами РФ и муниципальными образованиями даже в одном субъекте Федерации может быть разное качество образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства.