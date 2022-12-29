https://ria.ru/20221229/scheta-1842341874.html

Путин запретил перечислять взыскиваемые деньги на счета в зарубежных банках

Путин запретил перечислять взыскиваемые деньги на счета в зарубежных банках - РИА Новости, 29.12.2022

Путин запретил перечислять взыскиваемые деньги на счета в зарубежных банках

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:16

2022-12-29T20:16

2022-12-29T20:16

экономика

владимир путин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Исполнение требований по исполнительному документу о перечислении средств на счета в иностранных банках и иных иностранных кредитных организациях приостанавливается до тех пор, пока заявитель не представит реквизиты счета в российском банке или казначейского счета, на которые следует перечислить деньги, взысканные с должника. Помимо этого, российская кредитная организация вправе приостановить исполнение исполнительного документа, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Закон позволяет минимизировать случаи перечисления денежных средств недобросовестным взыскателям с целью легализации преступных доходов, ухода от налогов и дальнейшего вывода денег за рубеж с помощью исполнительных документов. Правительство России ранее обращало внимание на "колоссальные объемы обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям": только в 2021 году они превысили 26 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом почти на 25%.

https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html

https://ria.ru/20221229/unionpay-1842185105.html

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экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии