https://ria.ru/20221229/scheta-1842318925.html
Путин подписал закон о блокировке счетов за финансирование диверсий
Путин подписал закон о блокировке счетов за финансирование диверсий - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о блокировке счетов за финансирование диверсий
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:25
2022-12-29T18:25
2022-12-29T18:25
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов.Как отмечали авторы закона, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
https://ria.ru/20221229/zakon-1842286575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин подписал закон о блокировке счетов за финансирование диверсий
Президент Путин подписал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов.
Как отмечали авторы закона, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".
Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".