https://ria.ru/20221229/scheta-1842318925.html

Путин подписал закон о блокировке счетов за финансирование диверсий

Путин подписал закон о блокировке счетов за финансирование диверсий - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о блокировке счетов за финансирование диверсий

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:25

2022-12-29T18:25

2022-12-29T18:25

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов.Как отмечали авторы закона, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

https://ria.ru/20221229/zakon-1842286575.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, политика