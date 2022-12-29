https://ria.ru/20221229/sbu-1842075895.html

СБУ заставляла пленных давать ложные показания, заявил боец из ДНР

СБУ заставляла пленных давать ложные показания, заявил боец из ДНР - РИА Новости, 29.12.2022

СБУ заставляла пленных давать ложные показания, заявил боец из ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались заставить захваченных ими бойцов ДНР дать ложные показания против депутата Госдумы от Чечни, Героя России... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T03:59

2022-12-29T03:59

2022-12-29T11:19

адам делимханов

владимир путин

рамзан кадыров

донецкая народная республика

россия

мариуполь

служба безопасности украины

госдума рф

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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались заставить захваченных ими бойцов ДНР дать ложные показания против депутата Госдумы от Чечни, Героя России Адама Делимханова, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена танкист Сергей Филип. Филип пошел добровольцем в Народную милицию ДНР еще в 2014 году, воевал в качестве оператора-наводчика танка в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР. Летом 2022 года его захватили в плен. "Эсбэушники довольно-таки часто ко мне приходили, в принципе задавали одни и те же вопросы. Но в один момент они просто пришли, показали четыре фотографии, и сказали: "Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи. <…> Чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел". Хотя на самом деле я его не видел, я вообще понятия не имел, кто это такой", — рассказал танкист. Сергей уже после этого понял, что речь идет об Адаме Делимханове. По словам бывшего военнопленного, СБУ нужно было от него письменное подтверждение того, что депутат Госдумы в сопровождении многочисленной охраны находился в Мариуполе. Филип сообщил, что возможности отказаться от показаний у него не было, и он на камеру показал на фотографию Делимханова, которую обозначили сотрудники СБУ. "После я уже понял, что это был чеченский депутат Госдумы. На него что-то пытаются "накарабкать", — сказал военнослужащий. По его словам, сотрудники СБУ при фабрикации показаний понимали недостоверность версии о том, что Филип мог лично знать Делимханова, поэтому сказали лишь "подтвердить", что танкист видел чеченского депутата в окружении охраны в Мариуполе. Делимханов принимал участие в освобождении Мариуполя от киевских боевиков, в том числе неонацистского полка "Азов"*. Президент России Владимир Путин ранее присвоил звание Героя России Делимханову "За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины". Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале писал, что Делимханов с начала спецоперации в Донбассе и на Украине выполняет работу по руководству и координации действий бойцов из республики, лично принимает участие в зачистке территорий "от националистической грязи".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221220/rasstrel-1839904253.html

https://ria.ru/20221227/sbu-1841671650.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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адам делимханов, владимир путин, рамзан кадыров, донецкая народная республика, россия, мариуполь, служба безопасности украины, госдума рф