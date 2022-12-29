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Умер экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар

Умер экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар - РИА Новости, 29.12.2022

Умер экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар

Бывший премьер-министр Эстонии и экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар скончался в четверг в возрасте 72-х лет, сообщила в соцсетях пресс-служба эстонского... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:02

2022-12-29T20:02

2022-12-29T20:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Эстонии и экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар скончался в четверг в возрасте 72-х лет, сообщила в соцсетях пресс-служба эстонского правительства. "Эдгар Сависаар скончался в четверг в возрасте 72-х лет в Ида-Таллинской центральной больнице. Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии", - говорится в сообщении. По данным портала телерадиовещания ERR, Сависаар был одной из ключевых фигур в восстановлении независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из основателей Народного фронта, премьер-министром в 1990-1992 годах, председателем Центристской партии. Он также был министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций. С 2001 по 2004 занимал пост мэра Таллина. В 2007 году вновь стал мэром Таллина. В 2016 году внеочередной съезд тогда еще оппозиционной Центристской партии избрал новым председателем партии Юри Ратаса, который сменил основателя и многолетнего лидера партии Эдгара Сависаара, отказавшегося принимать участие в партийном съезде. Влияние Сависаара на основанную им партию ослабло из-за предъявленных ему обвинений в коррупции, он был отстранен от должности мэра Таллина. Сависаар неоднократно отрицал все обвинения и заявлял, что они носят политический характер. Суд Эстонии в декабре 2018 года прекратил уголовное дело в отношении Сависаара из-за его проблем со здоровьем.

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в мире, эдгар сависаар, юри ратас, эстония, таллин