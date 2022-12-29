Рейтинг@Mail.ru
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/samolety-1842254066.html
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года - РИА Новости, 29.12.2022
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года
Первые 6 серийных полностью российских самолетов МС-21 планируется поставить в конце 2024 года авиакомпании "Россия", сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:00
2022-12-29T16:15
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
россия
экономика
юрий слюсарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155478/53/1554785352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56cf23b1e3befa5aaf3ea507d8b626d1.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первые 6 серийных полностью российских самолетов МС-21 планируется поставить в конце 2024 года авиакомпании "Россия", сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь."Отлетать всю программу испытаний за 2024 год, получить сертификат на российский самолет и в конце 2024 года поставить первые 6 серийных самолетов МС-21-310 компании "Россия", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
https://ria.ru/20221229/ms-21-1842202560.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155478/53/1554785352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5dfeffdd4c7340775a49eabfd616bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, россия, экономика, юрий слюсарь
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, Россия, Экономика, Юрий Слюсарь
16:00 29.12.2022 (обновлено: 16:15 29.12.2022)
 
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года

Глава ОАК Слюсарь: поставка первых шести самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 года

© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" / Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в медиабанк
Самолет МС-21. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первые 6 серийных полностью российских самолетов МС-21 планируется поставить в конце 2024 года авиакомпании "Россия", сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
"Отлетать всю программу испытаний за 2024 год, получить сертификат на российский самолет и в конце 2024 года поставить первые 6 серийных самолетов МС-21-310 компании "Россия", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 13:53
Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21РоссияЭкономикаЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала