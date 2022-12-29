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Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года - РИА Новости, 29.12.2022
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года
Первые 6 серийных полностью российских самолетов МС-21 планируется поставить в конце 2024 года авиакомпании "Россия", сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:00
2022-12-29T16:00
2022-12-29T16:15
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
россия
экономика
юрий слюсарь
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первые 6 серийных полностью российских самолетов МС-21 планируется поставить в конце 2024 года авиакомпании "Россия", сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь."Отлетать всю программу испытаний за 2024 год, получить сертификат на российский самолет и в конце 2024 года поставить первые 6 серийных самолетов МС-21-310 компании "Россия", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, россия, экономика, юрий слюсарь
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, Россия, Экономика, Юрий Слюсарь
16:00 29.12.2022 (обновлено: 16:15 29.12.2022)
Поставку первых шести самолетов МС-21 запланировали на конец 2024 года
Глава ОАК Слюсарь: поставка первых шести самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 года