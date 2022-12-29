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В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США - РИА Новости, 29.12.2022
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В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США
В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США - РИА Новости, 29.12.2022
В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США
Идея Украины о "мирном саммите" является ещё одной пиар-акцией США, которые пытаются представить Киев в образе "миротворца", за "мирными инициативами" Украины... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:08
2022-12-29T11:28
в мире
украина
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Идея Украины о "мирном саммите" является ещё одной пиар-акцией США, которые пытаются представить Киев в образе "миротворца", за "мирными инициативами" Украины ничего не стоит, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что за "мирными инициативами" Киева "ничего не стоит"."Очередная попытка чуть подкорректировать всем надоевший формат этих бесконечных видеообращений, выступлений, попытаться придать некую легитимность пустышке — очередному ничего не значащему обсуждению, за которым опять же не последует никаких конкретных шагов", — отметила она.
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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:08 29.12.2022 (обновлено: 11:28 29.12.2022)
 
В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США

Представитель МИД Захарова назвала идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Идея Украины о "мирном саммите" является ещё одной пиар-акцией США, которые пытаются представить Киев в образе "миротворца", за "мирными инициативами" Украины ничего не стоит, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем подобную бредовую идею как ещё одну пиар-акцию Вашингтона, который в последнее время пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца. Страдальцами были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были, теперь миротворцы", — сказала она на брифинге.
Захарова добавила, что за "мирными инициативами" Киева "ничего не стоит".
"Очередная попытка чуть подкорректировать всем надоевший формат этих бесконечных видеообращений, выступлений, попытаться придать некую легитимность пустышке — очередному ничего не значащему обсуждению, за которым опять же не последует никаких конкретных шагов", — отметила она.
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В миреУкраинаРоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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