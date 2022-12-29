https://ria.ru/20221229/sammit-1842124921.html

В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США

В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США - РИА Новости, 29.12.2022

В МИД назвали идею Украины о "мирном саммите" пиар-акцией США

Идея Украины о "мирном саммите" является ещё одной пиар-акцией США, которые пытаются представить Киев в образе "миротворца", за "мирными инициативами" Украины... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:08

2022-12-29T11:08

2022-12-29T11:28

в мире

украина

россия

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Идея Украины о "мирном саммите" является ещё одной пиар-акцией США, которые пытаются представить Киев в образе "миротворца", за "мирными инициативами" Украины ничего не стоит, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что за "мирными инициативами" Киева "ничего не стоит"."Очередная попытка чуть подкорректировать всем надоевший формат этих бесконечных видеообращений, выступлений, попытаться придать некую легитимность пустышке — очередному ничего не значащему обсуждению, за которым опять же не последует никаких конкретных шагов", — отметила она.

https://ria.ru/20221228/plan-1841882827.html

украина

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)