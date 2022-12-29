https://ria.ru/20221229/rubl-1842331357.html

В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле

В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле - РИА Новости, 29.12.2022

В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле

Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:12

2022-12-29T19:12

2022-12-29T19:12

россия

рубль

экономика

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

анатолий аксаков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документы разработаны в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. Первый законопроект вносит изменения в ряд законов, которые определяют правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ. А за Банком России законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и статус ее участника. ЦБ также предоставляются полномочия, направленные на обеспечение бесперебойности функционирования данной платформы и защиты интересов ее пользователей. Например, предусматривается, что регулятор сможет определять максимальный размер платы, взимаемой участниками платформы с пользователей, и максимальное значение суммы операций с цифровыми рублями. Центробанк будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними. Одновременно расширяются функции совета директоров ЦБ в части определения тарифов на услуги, оказываемые в рамках платформы, и перечня разрешенных операций с цифровыми рублями. Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс (ГК), в том числе об отнесении цифровых рублей к безналичным денежным средствам. При этом предусмотренные пунктом 5 статьи 334 ГК правила возникновения прав и обязанностей залогодержателя в отношении имущества, на которое был наложен запрет на распоряжение, не будут применяться в случае наложения такого запрета на цифровые рубли. Одновременно устанавливается, что права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога. Законопроект также предусматривает, что права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124-1127 ГК, либо посредством совершения завещательного распоряжения. При этом порядок совершения таких завещательных распоряжений будет определять правительство РФ по согласованию с ЦБ. При этом также устанавливается возможность получения наследниками денежных средств с цифрового счета (кошелька) наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя, находящихся на его счетах в банках.

https://ria.ru/20220323/rubl-1779558252.html

https://ria.ru/20221222/sberbank-1840414810.html

https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, рубль, экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, анатолий аксаков