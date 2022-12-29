Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/rubl-1842331357.html
В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле
В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле - РИА Новости, 29.12.2022
В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле
Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:12
2022-12-29T19:12
россия
рубль
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
анатолий аксаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документы разработаны в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. Первый законопроект вносит изменения в ряд законов, которые определяют правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ. А за Банком России законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и статус ее участника. ЦБ также предоставляются полномочия, направленные на обеспечение бесперебойности функционирования данной платформы и защиты интересов ее пользователей. Например, предусматривается, что регулятор сможет определять максимальный размер платы, взимаемой участниками платформы с пользователей, и максимальное значение суммы операций с цифровыми рублями. Центробанк будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними. Одновременно расширяются функции совета директоров ЦБ в части определения тарифов на услуги, оказываемые в рамках платформы, и перечня разрешенных операций с цифровыми рублями. Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс (ГК), в том числе об отнесении цифровых рублей к безналичным денежным средствам. При этом предусмотренные пунктом 5 статьи 334 ГК правила возникновения прав и обязанностей залогодержателя в отношении имущества, на которое был наложен запрет на распоряжение, не будут применяться в случае наложения такого запрета на цифровые рубли. Одновременно устанавливается, что права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога. Законопроект также предусматривает, что права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124-1127 ГК, либо посредством совершения завещательного распоряжения. При этом порядок совершения таких завещательных распоряжений будет определять правительство РФ по согласованию с ЦБ. При этом также устанавливается возможность получения наследниками денежных средств с цифрового счета (кошелька) наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя, находящихся на его счетах в банках.
https://ria.ru/20220323/rubl-1779558252.html
https://ria.ru/20221222/sberbank-1840414810.html
https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рубль, экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, анатолий аксаков
Россия, Рубль, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Анатолий Аксаков
19:12 29.12.2022
 
В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровым рубле

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму пакет из двух законопроектов о цифровым рубле

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документы разработаны в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 07:26
Аналитик рассказал, когда цифровой рубль может стать доступным для россиян
Первый законопроект вносит изменения в ряд законов, которые определяют правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Причем устанавливается, что цифровой рубль является валютой РФ.
А за Банком России законодательно закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и статус ее участника. ЦБ также предоставляются полномочия, направленные на обеспечение бесперебойности функционирования данной платформы и защиты интересов ее пользователей. Например, предусматривается, что регулятор сможет определять максимальный размер платы, взимаемой участниками платформы с пользователей, и максимальное значение суммы операций с цифровыми рублями. Центробанк будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними. Одновременно расширяются функции совета директоров ЦБ в части определения тарифов на услуги, оказываемые в рамках платформы, и перечня разрешенных операций с цифровыми рублями.
Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс (ГК), в том числе об отнесении цифровых рублей к безналичным денежным средствам. При этом предусмотренные пунктом 5 статьи 334 ГК правила возникновения прав и обязанностей залогодержателя в отношении имущества, на которое был наложен запрет на распоряжение, не будут применяться в случае наложения такого запрета на цифровые рубли. Одновременно устанавливается, что права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога.
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 07:23
Сбербанк планирует предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций
Законопроект также предусматривает, что права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124-1127 ГК, либо посредством совершения завещательного распоряжения. При этом порядок совершения таких завещательных распоряжений будет определять правительство РФ по согласованию с ЦБ.
При этом также устанавливается возможность получения наследниками денежных средств с цифрового счета (кошелька) наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя, находящихся на его счетах в банках.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 10:06
Итоги года: как Россия ответила на демарш Visa и Mastercard
 
РоссияРубльЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФАнатолий Аксаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала