https://ria.ru/20221229/rubl-1842114756.html

Итоги года на валютном рынке

Итоги года на валютном рынке - РИА Новости, 29.12.2022

Итоги года на валютном рынке

Российский рубль в уходящем году, несмотря на рекордную волатильность и робкие инициативы его "привязать", все же остался плавающим, хотя доллар и обновил в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:31

2022-12-29T10:31

2022-12-29T10:31

новый год — 2023

экономика

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рубль в уходящем году, несмотря на рекордную волатильность и робкие инициативы его "привязать", все же остался плавающим, хотя доллар и обновил в марте исторический максимум по 121,5 рубля, а затем – в июне – семилетний минимум по 50,1 рубля. При этом отношение максимального в году курса доллара к минимальному интересным образом совпало с аналогичным показателем 2014 года и составило около 2,4, следует из данных Мосбиржи. Только тогда волатильность была направлена в сторону роста доллара (с 33,03 до 80,1 рубля), а 8 лет спустя она оказалась разнонаправленной – сначала рубль резко ослабел, а затем так же резко вырос. То есть особо одаренные и удачливые спекулянты смогли в 2022 году заработать 140% на валютных колебаниях, продав в марте доллары по 121,5 рубля и откупив их в июне по 50 рублей. Евро провел год в коридоре 50,7-132,4 рубля. При этом евро по 50,7 рубля был до этого только в октябре 2014. Как юань доллар почти догнал Благодаря умелым действиям финансовых регуляторов уходящий год на российском валютном рынке также стал годом триумфа дружественного китайского юаня. Его курс провел биржевой год в диапазоне 7,5-23,01 рубля. То есть здесь просторы для заработка были максимальными, а минимум по юаню в 7,5 рубля был обновлен впервые с ноября 2014 года. Видимо, отчасти и поэтому объемы торгов юанем на Московской бирже с малозаметных прошлогодних двух десятков миллиардов рублей в месяц взлетели до 1-1,5 триллиона, обогнали евро (менее 1 триллион) и вплотную подобрались к долларовому показателю (более 1,5 триллиона). Хотя, конечно же, первой по значению причиной здесь является девалютизация и уход от недружественных денег. Таким образом, объемы по доллару упали, а по юаню выросли и в целом распределились на Мосбирже примерно так: по 2/5 на доллар и юань и 1/5 - на евро. В целом же рубль завершает год ростом к валюте США на 4,2% (71,7 рубля за доллар), к китайской - на 15,2% (10,17 рубля за юань), к евровалюте - на 11,2% (76,02 рубля за евро), соответственно. Рубль испытал геополитический шок Начинался 2022 год уже нервно - из-за казахстанских событий, пришедшихся как раз на первую праздничную неделю января, во время которой Московская биржа в последние годы проводит торги. Протесты в Казахстане из-за подорожания в два раза сжиженного газа быстро переросли в массовые акции и вооруженное противостояние с правоохранителями, что резко увеличило давление на курс рубля уже 4-5 января, поскольку Казахстан является близким экономическим и политическим партнером России. Только введение сил ОДКБ и четкие заявления президента Казахстана о плане реформ помогли быстро успокоить ситуацию. Однако, как только улегся казахстанский шок, на первый план вернулась больная для рубля тема Россия-НАТО с фокусом на Украине. Москва обозначила несколько "красных линий" в связи с соседним государством и продолжала ожидать переговоров и письменного ответа Запада на предложения по гарантиям безопасности. Но западные страны понемногу начали вывозить сотрудников посольств в Киеве, и это давило на рубль. Изучение Москвой полученных письменных ответов США и НАТО и начало китайской зимней Олимпиады обусловили паузу в жесткой геополитической риторике. Впрочем, во время этой паузы Москва заявила, изучив ответы Запада, что принципиальные российские озабоченности оказались им проигнорированы. Главы ДНР и ЛНР организовали массовую (около 700 тысяч человек) эвакуацию населения из республик в связи с угрозой вторжения Украины, а затем обратились к президенту России Владимиру Путину о признании независимости республик. Затем было заседание Совбеза, на котором все его члены высказались за признание Россией суверенитета самопровозглашенных республик. Позже Путин обратился к россиянам по событиям на Украине, в ходе которого заявил, что считает необходимым принять такое решение. Сразу после телеобращения президент России в Кремле подписал соответствующие указы. Вялые заявления Запада о санкциях за эти действия России померкли на фоне сообщений о начале 24 февраля специальной военной операции на Украине. Для рубля началось время исторических минимумов. Впрочем, оно продлилось довольно мало – благодаря профессионализму финансовых властей ситуация была стабилизирована буквально в течение девяти торговых сессий, которые, впрочем, оказались очень драматичными. Видимо, именно про то время первый вице-премьер Андрей Белоусов в конце года сказал, что в марте был момент, когда казалось, что система управления начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжат нарастать, то система может пойти вразнос. Но финрегуляторы подобрали антишокер… Однако этого не случилось, и рубль пошел вверх, да так уверенно, что в правительстве во второй половине года стали говорить о чрезмерном его укреплении. При этом Московская биржа ни на один день не приостановила валютных торгов в феврале-марте, несмотря на всю чрезвычайность ситуации. Что же предприняли финрегуляторы? Так, сразу в последние дни февраля ЦБ начал прямые валютные интервенции на рынке для поддержки рубля. Кроме того, был увеличен максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте с 15 до 50 миллиардов долларов. Это сняло остроту проблемы с валютной ликвидностью на рынке, и удержало доллар и евро от "полета в космос". Однако стандартность ситуации быстро сошла на нет и дальше началось неожиданное. Жесткие санкции Запада, и в первую очередь — против Банка России, заморозившие около половины его резервов, поставили на паузу возможность регулятора осуществлять валютные интервенции, которые только в первый день СВО составили около одного миллиарда долларов. Однако ЦБ быстро нашел альтернативы. В частности, инвесторам из недружественных стран было запрещено выводить средства из РФ, их объем оказался примерно равным объему замороженных резервов России. Впрочем, старались все. Так, Московская биржа сократила время торгов и включила режим "планок", когда курс сразу с открытия упирался в разрешенный потолок, после чего площадка ступенчато постепенно поднимала его в район уровней внебиржевого рынка, сбивая панический ажиотаж. ЦБ поднял ключевую ставку до рекорда в 20% годовых, а банки предложили выгодные вклады, что резко сократило число желающих покупать валюту и подтолкнуло многих заработать свои 21% годовых на депозитах. Для замены валютных интервенций ЦБ и Минфин уже с 28 февраля обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Эксперты оценивали тогда, что эти продажи вполне могли составлять до 2 миллиардов долларов в день. В условиях запрета Запада на ввоз наличных евро и долларов в РФ объем снятия наличной валюты со вкладов был ограничен 10 тысячами долларов и только со счетов, открытых физлицами до 9 марта. При этом ЦБ ввел комиссию за покупку инвалюты на бирже — сначала в 30% для физических лиц, затем понизил ее до 12%, но расширил категорию плательщиков и покупателями-юрлицами. Минфин России в свою очередь заявил, что не будет покупать валюту и золото в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Президент подписал указ об оплате "недружественными" странами российского газа рублями. Газпромбанк стал уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа. С точки зрения валютного рынка такое решение эквивалентно 100-процентной продаже "Газпромом" выручки от поставок в недружественные страны. В итоге, спустя месяц после начала СВО курсы доллара и евро вернулись к двузначным величинам, а спустя полтора месяца - полностью растеряли рост начала года. Это стало сигналом для финрегуляторов к необходимости купирования, но уже - дальнейшего укрепления рубля. И поборолись с сильным рублем… К началу апреля благодаря усилиям финансовых властей сложились условия для неудержимого роста рубля. Основным фактором этого были ограничения на движение капитала и превышение экспорта над ощутимо упавшим импортом. Поэтому ЦБ в сфере ДКП сделал первый достаточно резкий шаг и срезал ключевую ставку сразу с 20% до 17% годовых. Затем регулятор так же уверенно понижал ключевую ставку, и в сентябре она уже вернулась на текущий уровень 7,5% годовых. С 11 апреля он отменил комиссию за биржевые сделки с долларами и евро, а с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам. Ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу также постепенно повышался и вышел на планку в 1 миллион долларов. Правкомиссия планомерно снижала требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% и совсем сняла ограничения, разрешив им даже оставлять валюту на зарубежных счетах. В ход шли вербальные интервенции чиновников о минусах крепкого рубля для экономики, появлялись даже идеи "привязать" рубль. Ведь укрепление доллара на один рубль приносит годовому бюджету РФ около 130 миллиардов рублей, напоминал глава Минфина Антон Силуанов. Однако ЦБ четко заявлял о недопустимости возврата к регулированию курса валюты, оставаясь приверженным плавающему курсу и поясняя, что привязка рубля к "токсичным" валютам грозит переносом инфляции из этих недружественных стран. Таким образом, в условиях девалютизации и становления понятия "токсичности" долларов и евро рубль быстро "переваривал" валютные послабления. В итоге, обострившиеся в начале лета опасения того, что Запад введет санкции на НКЦ (Национальный клиринговый центр), входящий в группу Мосбиржи, обусловили достижение инвалютами многолетних минимумов против рубля. Такие ограничения могли бы привести к заморозке долларов и евро на счетах, используемых для торговли на Мосбирже, и самые нервные стали избавляться от таких активов. Однако санкций на НКЦ до конца года не случилось, и курс, после осенней стабилизации, к завершению года отправился в район уровней закрытия 2021 года (70+ рублей за доллар). В декабре рубль попал под комплекс накопившихся факторов давления. Наметилось сокращение профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения импорта, в том числе и параллельного. Кроме ухудшившегося торгового баланса, мог сказаться и вывод валюты, например, для погашения валютных долгов или для хеджирования импортных контрактов на следующий год. Рубль смог в 2022 году удержаться и от сваливания в "крутое пике", и от соблазна "улететь в космос" (примерно к 40 рублям за доллар). Оба варианта были бы шоком для экономики страны. Однако система не пошла вразнос, а, показав две крайние точки, стала стабилизироваться. Рубль остался в "золотой серединке", рыночным, плавающим и входит в 2023 год на уровнях, очень даже комфортных для дальнейшего развития страны.

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https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

https://ria.ru/20221228/zoloto-1841812571.html

https://ria.ru/20221221/banki-1840166475.html

https://ria.ru/20221223/rubl-1840700052.html

https://ria.ru/20221108/oslablenie-1829922299.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), рубль, итоги года, новый год