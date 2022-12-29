https://ria.ru/20221229/rogozin-1842103674.html
Рогозин выложил первое фото после операции
Рогозин выложил первое фото после операции - РИА Новости, 29.12.2022
Рогозин выложил первое фото после операции
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, раненный в Донецке, опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:45
2022-12-29T09:45
2022-12-29T11:31
специальная военная операция на украине
донецк
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, раненный в Донецке, опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка. На фотографии, которую он выложил в соцсети "ВКонтакте", видны его лицо и плечи, а также медицинский пластырь на задней стороне шеи. "Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!" — подписал снимок Рогозин. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников "Царские волки", 22 декабря попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.
https://ria.ru/20221225/rogozin-1841234202.html
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донецк, дмитрий рогозин, ростов-на-дону, москва, роскосмос
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Дмитрий Рогозин, Ростов-на-Дону, Москва, Роскосмос
09:45 29.12.2022 (обновлено: 11:31 29.12.2022)
Рогозин выложил первое фото после операции
Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка из шейного позвонка