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Рогозин выложил первое фото после операции - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/rogozin-1842103674.html
Рогозин выложил первое фото после операции
Рогозин выложил первое фото после операции - РИА Новости, 29.12.2022
Рогозин выложил первое фото после операции
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, раненный в Донецке, опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:45
2022-12-29T11:31
специальная военная операция на украине
донецк
дмитрий рогозин
ростов-на-дону
москва
роскосмос
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, раненный в Донецке, опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка. На фотографии, которую он выложил в соцсети "ВКонтакте", видны его лицо и плечи, а также медицинский пластырь на задней стороне шеи. "Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!" — подписал снимок Рогозин. Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников "Царские волки", 22 декабря попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.
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донецк, дмитрий рогозин, ростов-на-дону, москва, роскосмос
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Дмитрий Рогозин, Ростов-на-Дону, Москва, Роскосмос
09:45 29.12.2022 (обновлено: 11:31 29.12.2022)
 
Рогозин выложил первое фото после операции

Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка из шейного позвонка

© Фото : Дмитрий Рогозин/ВКонтактеФото, опубликованное Дмитрием Рогозиным после операции
Фото, опубликованное Дмитрием Рогозиным после операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Дмитрий Рогозин/ВКонтакте
Фото, опубликованное Дмитрием Рогозиным после операции
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, раненный в Донецке, опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка.
На фотографии, которую он выложил в соцсети "ВКонтакте", видны его лицо и плечи, а также медицинский пластырь на задней стороне шеи.
"Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!" — подписал снимок Рогозин.
Гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников "Царские волки", 22 декабря попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДмитрий РогозинРостов-на-ДонуМоскваРоскосмос
 
 
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