Рейтинг@Mail.ru
Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом" - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/ritter-1842076286.html
Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом"
Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом" - РИА Новости, 29.12.2022
Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом"
Политика Белого дома в отношении Украины — "чистое зло", заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T04:25
2022-12-29T10:10
в мире
линдси грэм
украина
киев
россия
джо байден
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Политика Белого дома в отношении Украины — "чистое зло", заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens.По его словам, позиция Белого дома в отношении поддержки Украины не только не приносит пользы, но действует Киеву во вред.Целью такой политики разведчик назвал нанесение ущерба России, но никак не реальную поддержку Украины.В заключение он добавил, что политика Вашингтона по поддержке Украины — "определение зла", а люди, которые реализуют эту политику, — его пособники.На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221224/obman-1841110308.html
https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html
украина
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, линдси грэм, украина, киев, россия, джо байден, нато, сша
В мире, Линдси Грэм, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, НАТО, США
04:25 29.12.2022 (обновлено: 10:10 29.12.2022)
 
Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом"

Экс-разведчик из США Риттер назвал политику Белого дома по Украине чистым злом

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Политика Белого дома в отношении Украины — "чистое зло", заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens.
По его словам, позиция Белого дома в отношении поддержки Украины не только не приносит пользы, но действует Киеву во вред.
"Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями", — заявил Риттер.
Целью такой политики разведчик назвал нанесение ущерба России, но никак не реальную поддержку Украины.

"США сказали — мы покидаем вас. Мы реализуем извращенную фантазию Линдси Грэма (американский сенатор. — Прим. ред.), "борьбы до последнего украинца". Теперь у нас Украина, пытающаяся бороться, пытающаяся победить, но мы ей не позволим. Мы можем позволить им только сражаться до последнего украинца", — отметил Риттер.

В заключение он добавил, что политика Вашингтона по поддержке Украины — "определение зла", а люди, которые реализуют эту политику, — его пособники.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 17:49
Разведчик из США рассказал, как Байден хочет обмануть Зеленского с Patriot
На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 16:02Специальная военная операция на Украине
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине
 
В миреЛиндси ГрэмУкраинаКиевРоссияДжо БайденНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала