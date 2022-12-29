https://ria.ru/20221229/ritter-1842076286.html

Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом"

Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом" - РИА Новости, 29.12.2022

Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом"

Политика Белого дома в отношении Украины — "чистое зло", заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T04:25

2022-12-29T04:25

2022-12-29T10:10

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Политика Белого дома в отношении Украины — "чистое зло", заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens.По его словам, позиция Белого дома в отношении поддержки Украины не только не приносит пользы, но действует Киеву во вред.Целью такой политики разведчик назвал нанесение ущерба России, но никак не реальную поддержку Украины.В заключение он добавил, что политика Вашингтона по поддержке Украины — "определение зла", а люди, которые реализуют эту политику, — его пособники.На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221224/obman-1841110308.html

https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html

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киев

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сша

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в мире, линдси грэм, украина, киев, россия, джо байден, нато, сша