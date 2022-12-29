04:25 29.12.2022 (обновлено: 10:10 29.12.2022)
Американский разведчик назвал политику США по Украине "чистым злом"
Экс-разведчик из США Риттер назвал политику Белого дома по Украине чистым злом
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Политика Белого дома в отношении Украины — "чистое зло", заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens.
По его словам, позиция Белого дома в отношении поддержки Украины не только не приносит пользы, но действует Киеву во вред.
"Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями", — заявил Риттер.
Целью такой политики разведчик назвал нанесение ущерба России, но никак не реальную поддержку Украины.
"США сказали — мы покидаем вас. Мы реализуем извращенную фантазию Линдси Грэма (американский сенатор. — Прим. ред.), "борьбы до последнего украинца". Теперь у нас Украина, пытающаяся бороться, пытающаяся победить, но мы ей не позволим. Мы можем позволить им только сражаться до последнего украинца", — отметил Риттер.
В заключение он добавил, что политика Вашингтона по поддержке Украины — "определение зла", а люди, которые реализуют эту политику, — его пособники.
На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.