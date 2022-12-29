В ФРГ не доказали, что якобы работавший на Россию разведчик получал деньги
В Германии не нашли доказательств, что "работавший на Россию" разведчик получал деньги
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Расследование в отношении задержанного по подозрению якобы в сотрудничестве с Россией сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) не нашло доказательств, что он получал деньги от своих "кураторов", следователи изучают другие мотивы его действий, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Расследование в отношении Карстена Л. не нашло доказательств того, что он получал платежи от своих кураторов. Следователи пытаются выяснить, шантажировали ли его или он руководствовался идеологическими убеждениями", - говорится в сообщении газеты.
По данным газеты, разведслужба Германии, где якобы работал подозреваемый, сотрудничает с Агентством нацбезопасности США и Центром правительственной связи Великобритании. Германия не является членом разведывательного союза "Пять глаз", куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, однако Берлин получает секретные данные из этих стран, особенно в связи с конфликтом на Украине, сообщают источники газеты.
По словам неназванного немецкого чиновника, Карстен Л. работал над разведданными, связанными с ситуацией на Украине, в том числе, с материалами, полученными с военных спутников Германии. Его отдел также имел доступ к засекреченным данным якобы из РФ и с Украины, полученным западными разведслужбами через прослушку электронных устройств и перехваты телекоммуникаций и спутниковых снимков.
Ранее генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника BND Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве сообщал, что по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждали, что Л., вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине.
27 декабря, 19:14В Германии отказались поддерживать нормальные отношения с Россией