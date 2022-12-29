Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией
Белорусский депутат Дик назвал инцидент с ракетой провокацией со стороны Украины
Части украинской ракеты на территории Беларуси
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является сознательной провокацией украинской стороны с целью посеять раздор между Белоруссией и Россией, заявил в четверг депутат Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Сергей Дик.
"Это провокация, это сознательная провокация, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И это не случайно, потому что буквально несколько дней тому назад закончились очень успешные переговоры в Минске между президентами (РФ Владимиром - ред.) Путиным и (Белоруссии Александром - ред.) Лукашенко", - высказался Дик в вечернем эфире телеканала ОНТ.
Парламентарий предположил, что инцидент направлен на то, чтобы бросить тень на беспрецедентное доверие, достигнутое Москвой и Минском.
Ранее в четверг Минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Пострадавших нет.