https://ria.ru/20221229/raketa-1842350102.html

Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией

Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией - РИА Новости, 29.12.2022

Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией

Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является сознательной провокацией украинской стороны с целью посеять раздор между Белоруссией и Россией,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:09

2022-12-29T21:09

2022-12-29T21:09

в мире

белоруссия

россия

минск

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842253191_546:254:1172:606_1920x0_80_0_0_a99740178e2c32b432c41576730eefe4.jpg

МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является сознательной провокацией украинской стороны с целью посеять раздор между Белоруссией и Россией, заявил в четверг депутат Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Сергей Дик. Парламентарий предположил, что инцидент направлен на то, чтобы бросить тень на беспрецедентное доверие, достигнутое Москвой и Минском. Ранее в четверг Минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20221229/provo-1842323195.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, минск, зрк с-300