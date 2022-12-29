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Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией - РИА Новости, 29.12.2022
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Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией
Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией - РИА Новости, 29.12.2022
Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией
Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является сознательной провокацией украинской стороны с целью посеять раздор между Белоруссией и Россией,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:09
2022-12-29T21:09
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является сознательной провокацией украинской стороны с целью посеять раздор между Белоруссией и Россией, заявил в четверг депутат Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Сергей Дик. Парламентарий предположил, что инцидент направлен на то, чтобы бросить тень на беспрецедентное доверие, достигнутое Москвой и Минском. Ранее в четверг Минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Пострадавших нет.
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в мире, белоруссия, россия, минск, зрк с-300
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, ЗРК С-300
21:09 29.12.2022
 
Белорусский депутат назвал инцидент с ракетой сознательной провокацией

Белорусский депутат Дик назвал инцидент с ракетой провокацией со стороны Украины

© Фото : Белорусский силовик/TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Белорусский силовик/Telegram
Части украинской ракеты на территории Беларуси
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Инцидент с запущенной на территорию Белоруссии ракетой является сознательной провокацией украинской стороны с целью посеять раздор между Белоруссией и Россией, заявил в четверг депутат Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Сергей Дик.
"Это провокация, это сознательная провокация, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И это не случайно, потому что буквально несколько дней тому назад закончились очень успешные переговоры в Минске между президентами (РФ Владимиром - ред.) Путиным и (Белоруссии Александром - ред.) Лукашенко", - высказался Дик в вечернем эфире телеканала ОНТ.
Парламентарий предположил, что инцидент направлен на то, чтобы бросить тень на беспрецедентное доверие, достигнутое Москвой и Минском.
Ранее в четверг Минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Пострадавших нет.
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В миреБелоруссияРоссияМинскЗРК С-300
 
 
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