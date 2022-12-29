https://ria.ru/20221229/raketa-1842333207.html

МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны

МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны - РИА Новости, 29.12.2022

МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны

Министерство обороны Молдавии в четверг опровергло информацию о запуске российской ракеты в сторону республики, по данным ведомства, нарушения воздушного... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:20

2022-12-29T19:20

2022-12-29T19:20

в мире

молдавия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 29 дек- РИА Новости. Министерство обороны Молдавии в четверг опровергло информацию о запуске российской ракеты в сторону республики, по данным ведомства, нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было. В четверг утром ряд молдавских СМИ опубликовали сообщение украинских Telegram-каналов о направляющейся в сторону Молдавии якобы российской ракете. "В контексте появившейся в СМИ информации о ракете, которая якобы летела в направлении Молдавии в результате обстрелов Украины сегодня утром, сообщаем: системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики ",- отметили в пресс-службе оборонного ведомства республики. В минобороны напомнили, что СМИ не следует верить данным из неофициальных источников.

https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина