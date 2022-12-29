https://ria.ru/20221229/raketa-1842333207.html
МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны
МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны - РИА Новости, 29.12.2022
МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны
Министерство обороны Молдавии в четверг опровергло информацию о запуске российской ракеты в сторону республики, по данным ведомства, нарушения воздушного... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:20
2022-12-29T19:20
2022-12-29T19:20
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КИШИНЕВ, 29 дек- РИА Новости. Министерство обороны Молдавии в четверг опровергло информацию о запуске российской ракеты в сторону республики, по данным ведомства, нарушения воздушного пространства страны зафиксировано не было. В четверг утром ряд молдавских СМИ опубликовали сообщение украинских Telegram-каналов о направляющейся в сторону Молдавии якобы российской ракете. "В контексте появившейся в СМИ информации о ракете, которая якобы летела в направлении Молдавии в результате обстрелов Украины сегодня утром, сообщаем: системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве республики ",- отметили в пресс-службе оборонного ведомства республики. В минобороны напомнили, что СМИ не следует верить данным из неофициальных источников.
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны
Минобороны Молдавии опровергло информацию о запуске российской ракеты в сторону республики