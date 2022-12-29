https://ria.ru/20221229/raketa-1842330620.html
Боевая часть упавшей украинской ракеты пока не обезврежена, сообщили СМИ
Боевая часть упавшей украинской ракеты пока не обезврежена, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
Боевая часть упавшей украинской ракеты пока не обезврежена, сообщили СМИ
Боевая часть упавшей на территории Брестской области Белоруссии украинской ракеты пока не обезврежена, она будет вывезена на полигон и уничтожена, сообщил... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:08
2022-12-29T19:08
2022-12-29T19:35
в мире
белоруссия
брестская область
ивановский район
зрк с-300
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Боевая часть упавшей на территории Брестской области Белоруссии украинской ракеты пока не обезврежена, она будет вывезена на полигон и уничтожена, сообщил прибывший на место падения ракеты корреспондент телеканала "Беларусь 1"."За моими плечами находится одна из частей ракеты – рабочий двигатель выработанной ракеты. Вот здесь мы видим так называемые мозги ракеты, а там, чуть дальше – боевая часть, которая пока еще не обезврежена. Она будет вывезена на полигон и уничтожена", - сказал журналист в эфире.Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.
https://ria.ru/20221229/raketa-1842254464.html
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в мире, белоруссия, брестская область, ивановский район, зрк с-300
В мире, Белоруссия, Брестская область, Ивановский район, ЗРК С-300
19:08 29.12.2022 (обновлено: 19:35 29.12.2022)
Боевая часть упавшей украинской ракеты пока не обезврежена, сообщили СМИ
"Беларусь 1" сообщил, что боевую часть упавшей украинской ракеты вывезут и уничтожат