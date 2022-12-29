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СК Белоруссии изъял на экспертизу объекты с места падения украинской ракеты

СК Белоруссии изъял на экспертизу объекты с места падения украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022

СК Белоруссии изъял на экспертизу объекты с места падения украинской ракеты

Следственный комитет Белоруссии производит изъятие объектов с места падения украинской ракеты, которые имеют значения для следственной экспертизы, сообщил в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:43

2022-12-29T18:43

2022-12-29T18:43

в мире

белоруссия

брестская область

ивановский район

следственный комитет россии (ск рф)

зрк с-300

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии производит изъятие объектов с места падения украинской ракеты, которые имеют значения для следственной экспертизы, сообщил в четверг официальный представитель ведомства Сергей Кабакович. "Предварительно установлено, что обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы, подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований", - сказал Кабакович в комментарии, видео которого опубликовано в Telegram-канале белорусского СК. По данным следствия, в четверг утром в Ивановском районе вблизи деревни Горбаха на сельскохозяйственном поле обнаружены обломки ракеты. На место незамедлительно направилась следственно-оперативная группа Следственного комитета по Брестской области. Следователи работают во взаимодействии с сотрудниками министерства обороны и Государственного комитета судебных экспертиз. Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.

белоруссия

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ивановский район

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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-29T18:43 true PT0M26S

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в мире, белоруссия, брестская область, ивановский район, следственный комитет россии (ск рф), зрк с-300, видео