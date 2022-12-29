https://ria.ru/20221229/raketa-1842306777.html
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ
Обломки украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Брестской области, передает в четверг белорусское информагентство Белта. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:03
2022-12-29T18:03
2022-12-29T18:03
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Обломки украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Брестской области, передает в четверг белорусское информагентство Белта. "Обломки упали на окраине деревни. Как удалось узнать корреспондентам Белта до ближайшего дома - всего 66 метров. На месте происшествия по поручению президента Беларуси сейчас работают следователи, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, министерства обороны, группа разминирования. Сотрудники милиции оцепили территорию, людей отвели на безопасное расстояние", - сообщило информагентство в четверг. Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Белоруссия, Брестская область, Украина, ЗРК С-300
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ
Белта: обломки украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Брестской области