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В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
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В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ
Обломки украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Брестской области, передает в четверг белорусское информагентство Белта. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:03
2022-12-29T18:03
в мире
белоруссия
брестская область
украина
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Обломки украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Брестской области, передает в четверг белорусское информагентство Белта. "Обломки упали на окраине деревни. Как удалось узнать корреспондентам Белта до ближайшего дома - всего 66 метров. На месте происшествия по поручению президента Беларуси сейчас работают следователи, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, министерства обороны, группа разминирования. Сотрудники милиции оцепили территорию, людей отвели на безопасное расстояние", - сообщило информагентство в четверг. Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.
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в мире, белоруссия, брестская область, украина, зрк с-300
В мире, Белоруссия, Брестская область, Украина, ЗРК С-300
18:03 29.12.2022
 
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ

Белта: обломки украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Брестской области

© Фото очевидца, опубликованное в канале "Белорусский силовик" в TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси
© Фото очевидца, опубликованное в канале "Белорусский силовик" в Telegram
Части украинской ракеты на территории Беларуси
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Обломки украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Брестской области, передает в четверг белорусское информагентство Белта.
"Обломки упали на окраине деревни. Как удалось узнать корреспондентам Белта до ближайшего дома - всего 66 метров. На месте происшествия по поручению президента Беларуси сейчас работают следователи, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, министерства обороны, группа разминирования. Сотрудники милиции оцепили территорию, людей отвели на безопасное расстояние", - сообщило информагентство в четверг.
Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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В миреБелоруссияБрестская областьУкраинаЗРК С-300
 
 
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