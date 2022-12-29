https://ria.ru/20221229/raketa-1842254464.html

В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше

В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше - РИА Новости, 29.12.2022

В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что инцидент с падением украинской ракеты похож на случай в Польше. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:01

2022-12-29T16:01

2022-12-29T17:51

в мире

белоруссия

польша

брестская область

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что инцидент с падением украинской ракеты похож на случай в Польше."Сегодня около 10 утра (совпадает с мск) на территории Ивановского района было зафиксировано, предположительно, падение зенитной управляемой ракеты комплекса С-300 украинских вооруженных сил. Ситуация подобна той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши", - сказал военный комиссар. Видео его комментария опубликовано в Telegram-канале Брестского облисполкома.Он подчеркнул, что жителям региона волноваться не стоит. "Такие случаи, к сожалению, бывают", - добавил Коновалов.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако позже президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Но позже Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://radiosputnik.ria.ru/20221229/raketa-1842249155.html

https://ria.ru/20221205/raketa-1836463119.html

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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-29T16:01 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша, брестская область