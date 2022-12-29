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В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/raketa-1842254464.html
В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше
В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше - РИА Новости, 29.12.2022
В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше
Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что инцидент с падением украинской ракеты похож на случай в Польше. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:01
2022-12-29T17:51
в мире
белоруссия
польша
брестская область
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что инцидент с падением украинской ракеты похож на случай в Польше."Сегодня около 10 утра (совпадает с мск) на территории Ивановского района было зафиксировано, предположительно, падение зенитной управляемой ракеты комплекса С-300 украинских вооруженных сил. Ситуация подобна той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши", - сказал военный комиссар. Видео его комментария опубликовано в Telegram-канале Брестского облисполкома.Он подчеркнул, что жителям региона волноваться не стоит. "Такие случаи, к сожалению, бывают", - добавил Коновалов.Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако позже президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Но позже Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
https://radiosputnik.ria.ru/20221229/raketa-1842249155.html
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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
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в мире, белоруссия, польша, брестская область
В мире, Белоруссия, Польша, Брестская область, Специальная военная операция на Украине
16:01 29.12.2022 (обновлено: 17:51 29.12.2022)
 
В Белоруссии сравнили ЧП с падением украинской ракеты со случаем в Польше

Брестский военком Коновалов сравнил ЧП с падением украинской ракеты с инцидентом в Польше

© Фото : Белорусский силовик/TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Белорусский силовик/Telegram
Части украинской ракеты на территории Беларуси
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил, что инцидент с падением украинской ракеты похож на случай в Польше.
"Сегодня около 10 утра (совпадает с мск) на территории Ивановского района было зафиксировано, предположительно, падение зенитной управляемой ракеты комплекса С-300 украинских вооруженных сил. Ситуация подобна той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Польши", - сказал военный комиссар. Видео его комментария опубликовано в Telegram-канале Брестского облисполкома.
Он подчеркнул, что жителям региона волноваться не стоит. "Такие случаи, к сожалению, бывают", - добавил Коновалов.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако позже президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
Части украинской ракеты на территории Беларуси
Вчера, 15:52В мире
В Минобороны Белоруссии рассказали подробности ЧП с украинской ракетой
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Но позже Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
Место падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 16:56
На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияПольшаБрестская область
 
 
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