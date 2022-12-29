15:46 29.12.2022 (обновлено: 18:55 29.12.2022)
Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии
В Ивановском районе Брестской области упала ракета С-300, выпущенная с территории Украины
Части украинской ракеты на территории Беларуси
МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики.
Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
"Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области", — уточнили в военном ведомстве.
Проверка показала, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете, выпущенной с территории Украины. Министерство пообещало сообщить детали произошедшего в ближайшее время.
О случившемся в первой половине дня немедленно проинформировали президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его поручению сформировали группу специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны страны для выяснения причин инцидента. Сведений о пострадавших не поступало.
Пресс-служба МЧС Белоруссии заявила, что не располагает данными о привлечении подразделений министерства для ликвидации последствий происшествия на территории Брестской области.
В начале декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал обстановку с безопасностью на украинском направлении непредсказуемой, но контролируемой. При этом он добавил, что в Минске видят комплекс проводимых НАТО мероприятий по заблаговременной подготовке к войне. Еще в ноябре министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия милиции на границе с Украиной.
Как отметил в начале октября Лукашенко, Киев устраивает провокации на белорусской границе и стянул туда группировку до 15 тысяч военнослужащих. По его словам, военнослужащие страны не принимают участия в российской спецоперации на Украине. Белорусский лидер назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
Госпогранкомитет Белоруссии при этом уже не раз фиксировал провокации со стороны Киева. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали беспилотники ВСУ.