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Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2022
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Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии
Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2022
Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:46
2022-12-29T18:55
белоруссия
ивановский район
зрк с-300
брестская область
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики.Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск."Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области", — уточнили в военном ведомстве.Проверка показала, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете, выпущенной с территории Украины. Министерство пообещало сообщить детали произошедшего в ближайшее время.О случившемся в первой половине дня немедленно проинформировали президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его поручению сформировали группу специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны страны для выяснения причин инцидента. Сведений о пострадавших не поступало.Пресс-служба МЧС Белоруссии заявила, что не располагает данными о привлечении подразделений министерства для ликвидации последствий происшествия на территории Брестской области.В начале декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал обстановку с безопасностью на украинском направлении непредсказуемой, но контролируемой. При этом он добавил, что в Минске видят комплекс проводимых НАТО мероприятий по заблаговременной подготовке к войне. Еще в ноябре министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия милиции на границе с Украиной.Как отметил в начале октября Лукашенко, Киев устраивает провокации на белорусской границе и стянул туда группировку до 15 тысяч военнослужащих. По его словам, военнослужащие страны не принимают участия в российской спецоперации на Украине. Белорусский лидер назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.Госпогранкомитет Белоруссии при этом уже не раз фиксировал провокации со стороны Киева. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали беспилотники ВСУ.
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ивановский район
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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
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белоруссия, ивановский район, зрк с-300, брестская область, министерство обороны белоруссии
Белоруссия, Ивановский район, ЗРК С-300, Брестская область, Министерство обороны Белоруссии
15:46 29.12.2022 (обновлено: 18:55 29.12.2022)
 
Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии

В Ивановском районе Брестской области упала ракета С-300, выпущенная с территории Украины

© Фото : Белорусский силовик/TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Белорусский силовик/Telegram
Части украинской ракеты на территории Беларуси
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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики.
Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
"Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области", — уточнили в военном ведомстве.
Проверка показала, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете, выпущенной с территории Украины. Министерство пообещало сообщить детали произошедшего в ближайшее время.
О случившемся в первой половине дня немедленно проинформировали президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его поручению сформировали группу специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны страны для выяснения причин инцидента. Сведений о пострадавших не поступало.
Пресс-служба МЧС Белоруссии заявила, что не располагает данными о привлечении подразделений министерства для ликвидации последствий происшествия на территории Брестской области.
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В начале декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал обстановку с безопасностью на украинском направлении непредсказуемой, но контролируемой. При этом он добавил, что в Минске видят комплекс проводимых НАТО мероприятий по заблаговременной подготовке к войне. Еще в ноябре министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия милиции на границе с Украиной.
Как отметил в начале октября Лукашенко, Киев устраивает провокации на белорусской границе и стянул туда группировку до 15 тысяч военнослужащих. По его словам, военнослужащие страны не принимают участия в российской спецоперации на Украине. Белорусский лидер назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
Госпогранкомитет Белоруссии при этом уже не раз фиксировал провокации со стороны Киева. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали беспилотники ВСУ.
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БелоруссияИвановский районЗРК С-300Брестская областьМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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