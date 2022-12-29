https://ria.ru/20221229/raketa-1842247514.html

Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии

Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2022

Украинскую ракету С-300 сбила ПВО Белоруссии

Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:46

2022-12-29T15:46

2022-12-29T18:55

белоруссия

ивановский район

зрк с-300

брестская область

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики.Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск."Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области", — уточнили в военном ведомстве.Проверка показала, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете, выпущенной с территории Украины. Министерство пообещало сообщить детали произошедшего в ближайшее время.О случившемся в первой половине дня немедленно проинформировали президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его поручению сформировали группу специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны страны для выяснения причин инцидента. Сведений о пострадавших не поступало.Пресс-служба МЧС Белоруссии заявила, что не располагает данными о привлечении подразделений министерства для ликвидации последствий происшествия на территории Брестской области.В начале декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал обстановку с безопасностью на украинском направлении непредсказуемой, но контролируемой. При этом он добавил, что в Минске видят комплекс проводимых НАТО мероприятий по заблаговременной подготовке к войне. Еще в ноябре министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия милиции на границе с Украиной.Как отметил в начале октября Лукашенко, Киев устраивает провокации на белорусской границе и стянул туда группировку до 15 тысяч военнослужащих. По его словам, военнослужащие страны не принимают участия в российской спецоперации на Украине. Белорусский лидер назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.Госпогранкомитет Белоруссии при этом уже не раз фиксировал провокации со стороны Киева. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали беспилотники ВСУ.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

https://ria.ru/20221116/dron-1831994116.html

белоруссия

ивановский район

брестская область

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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-29T15:46 true PT0M26S

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Евгения Нефедова

белоруссия, ивановский район, зрк с-300, брестская область, министерство обороны белоруссии