https://ria.ru/20221229/raketa-1842214577.html
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты
Президента Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территорию Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:23
2022-12-29T14:23
2022-12-29T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
польша
следственный комитет россии (ск рф)
зрк с-300
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президента Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территорию Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь. "Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения."По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", - передает агентство."На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, МО. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется", - подчеркивается в сообщении.
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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
2022-12-29T14:23
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, польша, следственный комитет россии (ск рф), зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Польша, Следственный комитет России (СК РФ), ЗРК С-300
14:23 29.12.2022 (обновлено: 17:51 29.12.2022)
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты
Sputnik Беларусь: Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты