Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/raketa-1842214577.html
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты
Президента Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территорию Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:23
2022-12-29T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
польша
следственный комитет россии (ск рф)
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президента Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территорию Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь. "Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения."По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", - передает агентство."На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, МО. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221211/gulevich-1837914560.html
белоруссия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
2022-12-29T14:23
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, польша, следственный комитет россии (ск рф), зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина, Польша, Следственный комитет России (СК РФ), ЗРК С-300
14:23 29.12.2022 (обновлено: 17:51 29.12.2022)
 
Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты

Sputnik Беларусь: Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президента Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территорию Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь.
"Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения.
"По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", - передает агентство.
"На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, МО. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется", - подчеркивается в сообщении.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 20:11
Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраинаПольшаСледственный комитет России (СК РФ)ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала