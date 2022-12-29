https://ria.ru/20221229/raketa-1842214577.html

Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты

Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022

Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты

Президента Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территорию Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:23

2022-12-29T14:23

2022-12-29T17:51

специальная военная операция на украине

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белоруссия

александр лукашенко

украина

польша

следственный комитет россии (ск рф)

зрк с-300

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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президента Александра Лукашенко проинформировали о падении украинской ракеты на территорию Белоруссии, сообщил Sputnik Беларусь. "Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения."По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", - передает агентство."На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, МО. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221211/gulevich-1837914560.html

белоруссия

украина

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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-29T14:23 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, польша, следственный комитет россии (ск рф), зрк с-300