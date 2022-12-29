https://ria.ru/20221229/raketa-1842212589.html

На территории Белоруссии упала украинская ракета

На территории Белоруссии упала украинская ракета - РИА Новости, 29.12.2022

На территории Белоруссии упала украинская ракета

На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, пишет Sputnik Беларусь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:18

2022-12-29T14:18

2022-12-29T17:56

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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, пишет Sputnik Беларусь в Telegram-канале."Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства", — говорится в сообщении.Отмечается, что по поручению Александра Лукашенко группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны страны выясняет причины произошедшего."Рассматриваются две основные версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", — передает агентство.Уточняется, что сведений о пострадавших пока не поступало.В свою очередь, пресс-служба МЧС Белоруссии заявила, что не располагает данными о привлечении подразделений министерства для ликвидации последствий происшествия на территории Брестской области.В начале декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал обстановку с безопасностью на украинском направлении непредсказуемой, но контролируемой. При этом он добавил, что в Минске видят комплекс проводимых НАТО мероприятий по заблаговременной подготовке к войне. Еще в ноябре министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия милиции на границе с Украиной.Президент Александр Лукашенко в начале октября заявил, что киевские власти устраивают провокации на границе и стянули к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине, и назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.При этом Госпогранкомитет Белоруссии уже не раз фиксировал провокации с украинской стороны. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали беспилотники ВСУ.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск. 2022-12-29T14:18 true PT0M26S

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Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, зрк с-300, украина, польша, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато, виктор хренин