https://ria.ru/20221229/rada-1842134170.html
В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы
В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы - РИА Новости, 29.12.2022
В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы
Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:38
2022-12-29T11:38
2022-12-29T11:38
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Народные депутаты не пойдут на каникулы, а будут работать каждый день", - заявила Борзова в эфире телеканала "Рада". Она отметила, что после голосования за введение военного положения 24 февраля парламент собирался на все заседания. По ее словам, в течение года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны.
https://ria.ru/20221228/utrennik-1842056927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, новый год
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Новый год
В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы
Депутат Рады Борзова заявила, что парламентарии будут работать во все новогодние дни
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского
продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Народные депутаты не пойдут на каникулы, а будут работать каждый день", - заявила Борзова в эфире телеканала "Рада".
Она отметила, что после голосования за введение военного положения 24 февраля парламент собирался на все заседания. По ее словам, в течение года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны.