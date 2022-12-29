https://ria.ru/20221229/rada-1842134170.html

В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы

В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы - РИА Новости, 29.12.2022

В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы

Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:38

2022-12-29T11:38

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Народные депутаты не пойдут на каникулы, а будут работать каждый день", - заявила Борзова в эфире телеканала "Рада". Она отметила, что после голосования за введение военного положения 24 февраля парламент собирался на все заседания. По ее словам, в течение года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны.

https://ria.ru/20221228/utrennik-1842056927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, новый год