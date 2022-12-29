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В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы - РИА Новости, 29.12.2022
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В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы
В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы - РИА Новости, 29.12.2022
В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы
Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:38
2022-12-29T11:38
в мире
украина
верховная рада украины
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Народные депутаты не пойдут на каникулы, а будут работать каждый день", - заявила Борзова в эфире телеканала "Рада". Она отметила, что после голосования за введение военного положения 24 февраля парламент собирался на все заседания. По ее словам, в течение года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны.
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в мире, украина, верховная рада украины, новый год
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Новый год
11:38 29.12.2022
 
В Раде заявили, что не пойдут на новогодние каникулы

Депутат Рады Борзова заявила, что парламентарии будут работать во все новогодние дни

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины не пойдут на каникулы и будут работать каждый день, заявила в четверг парламентарий Ирина Борзова.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Народные депутаты не пойдут на каникулы, а будут работать каждый день", - заявила Борзова в эфире телеканала "Рада".
Она отметила, что после голосования за введение военного положения 24 февраля парламент собирался на все заседания. По ее словам, в течение года депутаты голосовали за законы, повышающие обороноспособность страны.
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