https://ria.ru/20221229/pvo-1842162612.html
Система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса
Система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса - РИА Новости, 29.12.2022
Система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса
Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса в Саратовской области, заявил в Telegram-канале губернатор Роман . РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:38
2022-12-29T12:38
2022-12-29T13:18
саратовская область
энгельсский район
безопасность
роман бусаргин
энгельс
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САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса в Саратовской области, заявил в Telegram-канале губернатор Роман .До этого о работе ПВО сообщали в соцсетях местные жители."Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — написал губернатор.Он подчеркнул, что в очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса, но это ложные сообщения."Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", — заключил Бусаргин.Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса. Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. Но при падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.Вторую атаку Украина предприняла 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Тогда трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221226/vsu-1841484601.html
https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, энгельсский район, безопасность, роман бусаргин, энгельс
Саратовская область, Энгельсский район, Безопасность, Роман Бусаргин, Энгельс
12:38 29.12.2022 (обновлено: 13:18 29.12.2022)
Система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса
Саратовский губернатор Бусаргин заявил об уничтожении силами ПВО объекта в районе Энгельса
САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости.
Система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса в Саратовской области, заявил в Telegram-канале
губернатор Роман .
До этого о работе ПВО сообщали в соцсетях местные жители.
"Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — написал губернатор.
Он подчеркнул, что в очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса
, но это ложные сообщения.
"Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", — заключил Бусаргин.
Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса. Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. Но при падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.
Вторую атаку Украина предприняла 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Тогда трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.