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В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники - РИА Новости, 29.12.2022
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В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники - РИА Новости, 29.12.2022
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники
В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:53
2022-12-29T12:36
клинцовский район
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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клинцовский район, брянская область, александр богомаз, происшествия
Клинцовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
10:53 29.12.2022 (обновлено: 12:36 29.12.2022)
 
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых ПВО беспилотниках в Клинцовском районе

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗенитно-ракетная установка С-125
Зенитно-ракетная установка С-125 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Зенитно-ракетная установка С-125. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. <…> В результате работы были сбиты БПЛА", — написал он.

По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет.
Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль.
В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Клинцовский районБрянская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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