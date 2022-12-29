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В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники

В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники - РИА Новости, 29.12.2022

В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники

В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:53

2022-12-29T10:53

2022-12-29T12:36

клинцовский район

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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клинцовский район

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Екатерина Зайцева

клинцовский район, брянская область, александр богомаз, происшествия