https://ria.ru/20221229/pvo-1842121070.html
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники - РИА Новости, 29.12.2022
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники
В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:53
2022-12-29T10:53
2022-12-29T12:36
клинцовский район
брянская область
александр богомаз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836713078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5a371226f354c7dc5d85ce84e06280.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221229/vzryv-1842099251.html
клинцовский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836713078_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_06bea7530ff69f3229d77c1f960e42a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клинцовский район, брянская область, александр богомаз, происшествия
Клинцовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
10:53 29.12.2022 (обновлено: 12:36 29.12.2022)
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники
Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых ПВО беспилотниках в Клинцовском районе
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
В Клинцовском районе Брянской области сбиты беспилотники, сообщил в Telegram-канале
губернатор Александр Богомаз.
"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. <…> В результате работы были сбиты БПЛА", — написал он.
По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет.
Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль.
В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.