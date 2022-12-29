https://ria.ru/20221229/putin-1842349981.html
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря - РИА Новости, 29.12.2022
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:06
2022-12-29T21:06
2022-12-29T21:06
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и установлен запрет на их перепрофилирование. Также изменения коснулись Земельного кодекса Российской Федерации, установлены ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению. Согласно поправкам закона, решение о реконструкции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей принимается федеральным органом исполнительной власти субъекта на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842348807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря
Президент Путин подписал закон, запрещающий перепрофилировать детские лагеря
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и установлен запрет на их перепрофилирование. Также изменения коснулись Земельного кодекса Российской Федерации, установлены ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению.
Согласно поправкам закона, решение о реконструкции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей принимается федеральным органом исполнительной власти субъекта на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.