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Путин запретил перепрофилировать детские лагеря - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин запретил перепрофилировать детские лагеря
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря - РИА Новости, 29.12.2022
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:06
2022-12-29T21:06
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и установлен запрет на их перепрофилирование. Также изменения коснулись Земельного кодекса Российской Федерации, установлены ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению. Согласно поправкам закона, решение о реконструкции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей принимается федеральным органом исполнительной власти субъекта на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842348807.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
21:06 29.12.2022
 
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря

Президент Путин подписал закон, запрещающий перепрофилировать детские лагеря

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкОткрытие смены в детском центре "Орленок"
Открытие смены в детском центре Орленок - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Открытие смены в детском центре "Орленок". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и установлен запрет на их перепрофилирование. Также изменения коснулись Земельного кодекса Российской Федерации, установлены ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению.
Согласно поправкам закона, решение о реконструкции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей принимается федеральным органом исполнительной власти субъекта на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Путин подписал закон о создании базы генетической информации
 
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