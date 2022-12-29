https://ria.ru/20221229/putin-1842349981.html

Путин запретил перепрофилировать детские лагеря

Путин запретил перепрофилировать детские лагеря - РИА Новости, 29.12.2022

Путин запретил перепрофилировать детские лагеря

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:06

2022-12-29T21:06

2022-12-29T21:06

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение перепрофилирования детских лагерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и установлен запрет на их перепрофилирование. Также изменения коснулись Земельного кодекса Российской Федерации, установлены ограничения на использование земель, на которых они расположены, не по целевому назначению. Согласно поправкам закона, решение о реконструкции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей принимается федеральным органом исполнительной власти субъекта на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий такого решения.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842348807.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия