Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/putin-1842332662.html
Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов
Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единый порядок согласования архитектурного облика городов. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:18
2022-12-29T19:18
владимир путин
россия
москва
санкт-петербург
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154965/32/1549653286_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_a7253adda8ffa157fd2e6501b1b367a4.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единый порядок согласования архитектурного облика городов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как говорилось ранее в пояснительных документах к законопроекту, после его вступления в силу предполагается введение единого порядка согласования архитектурного облика городов на всей территории РФ за исключением городов федерального назначения. При этом документ предусматривает перечень случаев, когда согласование архитектурного облика не требуется, например, для учреждений УФСИН, а также объектов обороны и безопасности РФ. Соавтор поправок, депутат от "Единой России" Сергей Колунов рассказал ранее РИА Новости о других изменениях, вступающих в силу после принятия закона. По его словам, исключен ряд избыточных и устаревших норм о согласовании строительства объектов, а также существенно сокращены сроки других согласований. Например, с 15 до 10 рабочих дней сокращен срок, в течение которого осуществляется предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории; с 20 до 15 рабочих дней сокращается время проверки подготовленной документации по планировке территории на соответствие установленным требованиям. По его словам, муниципалитетам передаются полномочия по выдаче разрешений на строительство отдельных видов объектов капитального строительства. Речь идет о том, что непосредственно согласовывать архитектурный облик до получения разрешения на строительство будут муниципалитеты, пояснял он. На текущий момент такая обязанность есть только у застройщиков Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, указывал депутат. Он добавлял, что теперь муниципалитеты самостоятельно решат, что им важно - сохранить историческую часть или весь город целиком перевести под единый архитектурный облик. Параметры и требования к архитектурному облику будут разработаны правительством РФ, уточнял он. Согласование архитектурного облика станет финальным этапом согласования проекта, рассказывал парламентарий. Причем прежде чем выйти на этот уровень, нужно будет предоставить весь пакет других документов, предусмотренных градостроительным законодательством, пояснял он. Процедура согласования будет ограничена 10 рабочими днями, а сами поправки вступят в силу поэтапно – с сентября 2023 года и в январе 2024 года, сообщал Колунов.
https://realty.ria.ru/20221229/arenda-1842320738.html
https://ria.ru/20221229/obrazovanie-1842269781.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154965/32/1549653286_144:0:1313:877_1920x0_80_0_0_d1711f314ea0e65719042188721a54fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, москва, санкт-петербург, единая россия
Владимир Путин, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Единая Россия
19:18 29.12.2022
 
Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов

Путин подписал закон, вводящий единый порядок согласования архитектурного облика городов

© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Исаакиевский собор и Адмиралтейство с колокольни Петропавловской крепости
Вид на Исаакиевский собор и Адмиралтейство с колокольни Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на Исаакиевский собор и Адмиралтейство с колокольни Петропавловской крепости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единый порядок согласования архитектурного облика городов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как говорилось ранее в пояснительных документах к законопроекту, после его вступления в силу предполагается введение единого порядка согласования архитектурного облика городов на всей территории РФ за исключением городов федерального назначения. При этом документ предусматривает перечень случаев, когда согласование архитектурного облика не требуется, например, для учреждений УФСИН, а также объектов обороны и безопасности РФ.
Вид на уральскую тайгу с вершины горы Полюдов камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:30
Путин подписал закон, который определяет порядок аренды лесных участков
Соавтор поправок, депутат от "Единой России" Сергей Колунов рассказал ранее РИА Новости о других изменениях, вступающих в силу после принятия закона. По его словам, исключен ряд избыточных и устаревших норм о согласовании строительства объектов, а также существенно сокращены сроки других согласований. Например, с 15 до 10 рабочих дней сокращен срок, в течение которого осуществляется предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории; с 20 до 15 рабочих дней сокращается время проверки подготовленной документации по планировке территории на соответствие установленным требованиям.
По его словам, муниципалитетам передаются полномочия по выдаче разрешений на строительство отдельных видов объектов капитального строительства. Речь идет о том, что непосредственно согласовывать архитектурный облик до получения разрешения на строительство будут муниципалитеты, пояснял он. На текущий момент такая обязанность есть только у застройщиков Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, указывал депутат.
Он добавлял, что теперь муниципалитеты самостоятельно решат, что им важно - сохранить историческую часть или весь город целиком перевести под единый архитектурный облик. Параметры и требования к архитектурному облику будут разработаны правительством РФ, уточнял он.
Согласование архитектурного облика станет финальным этапом согласования проекта, рассказывал парламентарий. Причем прежде чем выйти на этот уровень, нужно будет предоставить весь пакет других документов, предусмотренных градостроительным законодательством, пояснял он. Процедура согласования будет ограничена 10 рабочими днями, а сами поправки вступят в силу поэтапно – с сентября 2023 года и в январе 2024 года, сообщал Колунов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 16:33
Путин подписал закон о пошлинах за признание иностранного образования
 
Владимир ПутинРоссияМоскваСанкт-ПетербургЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала