https://ria.ru/20221229/putin-1842332662.html

Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов

Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о согласовании архитектурного облика городов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единый порядок согласования архитектурного облика городов. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:18

2022-12-29T19:18

2022-12-29T19:18

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москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единый порядок согласования архитектурного облика городов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как говорилось ранее в пояснительных документах к законопроекту, после его вступления в силу предполагается введение единого порядка согласования архитектурного облика городов на всей территории РФ за исключением городов федерального назначения. При этом документ предусматривает перечень случаев, когда согласование архитектурного облика не требуется, например, для учреждений УФСИН, а также объектов обороны и безопасности РФ. Соавтор поправок, депутат от "Единой России" Сергей Колунов рассказал ранее РИА Новости о других изменениях, вступающих в силу после принятия закона. По его словам, исключен ряд избыточных и устаревших норм о согласовании строительства объектов, а также существенно сокращены сроки других согласований. Например, с 15 до 10 рабочих дней сокращен срок, в течение которого осуществляется предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории; с 20 до 15 рабочих дней сокращается время проверки подготовленной документации по планировке территории на соответствие установленным требованиям. По его словам, муниципалитетам передаются полномочия по выдаче разрешений на строительство отдельных видов объектов капитального строительства. Речь идет о том, что непосредственно согласовывать архитектурный облик до получения разрешения на строительство будут муниципалитеты, пояснял он. На текущий момент такая обязанность есть только у застройщиков Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, указывал депутат. Он добавлял, что теперь муниципалитеты самостоятельно решат, что им важно - сохранить историческую часть или весь город целиком перевести под единый архитектурный облик. Параметры и требования к архитектурному облику будут разработаны правительством РФ, уточнял он. Согласование архитектурного облика станет финальным этапом согласования проекта, рассказывал парламентарий. Причем прежде чем выйти на этот уровень, нужно будет предоставить весь пакет других документов, предусмотренных градостроительным законодательством, пояснял он. Процедура согласования будет ограничена 10 рабочими днями, а сами поправки вступят в силу поэтапно – с сентября 2023 года и в январе 2024 года, сообщал Колунов.

https://realty.ria.ru/20221229/arenda-1842320738.html

https://ria.ru/20221229/obrazovanie-1842269781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, москва, санкт-петербург, единая россия