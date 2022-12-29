https://ria.ru/20221229/putin-1842324075.html

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля - РИА Новости, 29.12.2022

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля

Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со вступлением в должность выразил надежду, что новое правительство... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:44

2022-12-29T18:44

2022-12-29T18:48

израиль

биньямин нетаньяху

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со вступлением в должность выразил надежду, что новое правительство продолжит линию на развитие сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг приведено к присяге перед парламентом."Уважаемый господин Нетаньяху, примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль. В России высоко ценят ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами. Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Путин пожелал Нетаньяху успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20221229/knesset-1842170849.html

https://ria.ru/20221222/izrail-1840487248.html

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Владимир Лаврентьев

израиль, биньямин нетаньяху, владимир путин, россия, в мире