https://ria.ru/20221229/putin-1842324075.html
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля - РИА Новости, 29.12.2022
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со вступлением в должность выразил надежду, что новое правительство... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:44
2022-12-29T18:44
2022-12-29T18:48
израиль
биньямин нетаньяху
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со вступлением в должность выразил надежду, что новое правительство продолжит линию на развитие сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг приведено к присяге перед парламентом."Уважаемый господин Нетаньяху, примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль. В России высоко ценят ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами. Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.Путин пожелал Нетаньяху успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20221229/knesset-1842170849.html
https://ria.ru/20221222/izrail-1840487248.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, биньямин нетаньяху, владимир путин, россия, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Россия, В мире
18:44 29.12.2022 (обновлено: 18:48 29.12.2022)
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля
Президент России Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля