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Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону - РИА Новости, 29.12.2022
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Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону - РИА Новости, 29.12.2022
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о том, что российские военные "пощелкают" американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:02
2022-12-29T10:39
в мире
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
нато
россия
украина
сша
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о том, что российские военные "пощелкают" американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Так президент прокомментировал сообщение о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК. Российский лидер назвал непрекращающиеся поставки оружия со стороны Запада затягиванием конфликта."Европа и США все время дают оружие Украине и их не волнует, сколько людей погибнет", — поддержал другой пользователь. "Если Россия ударит по американским Patriot, то настроение у США испортится", — отметил третий участник обсуждения. "Мы с тобой, Путин", — подчеркнул еще один пользователь. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1842042177.html
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в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато, россия, украина, сша, владимир путин
В мире, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), НАТО, Россия, Украина, США, Владимир Путин
10:02 29.12.2022 (обновлено: 10:39 29.12.2022)
 
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону

Читатели Haber 7 восхитились заявлением Путина про уничтожение ЗРК Patriot на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о том, что российские военные "пощелкают" американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.
Так президент прокомментировал сообщение о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК. Российский лидер назвал непрекращающиеся поставки оружия со стороны Запада затягиванием конфликта.

"США пытаются таким образом затянуть конфликт на Украине и ослабить Россию", — согласился с Путиным один из комментаторов.

"Европа и США все время дают оружие Украине и их не волнует, сколько людей погибнет", — поддержал другой пользователь.
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"Если Россия ударит по американским Patriot, то настроение у США испортится", — отметил третий участник обсуждения.
"Мы с тобой, Путин", — подчеркнул еще один пользователь.

"США пора перестать провоцировать Москву", — резюмировал другой читатель.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреПэтриот (зенитный ракетный комплекс )НАТОРоссияУкраинаСШАВладимир Путин
 
 
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