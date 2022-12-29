https://ria.ru/20221229/putin-1842107493.html

Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону

Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону - РИА Новости, 29.12.2022

Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о том, что российские военные "пощелкают" американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:02

2022-12-29T10:02

2022-12-29T10:39

в мире

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

нато

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украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о том, что российские военные "пощелкают" американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Так президент прокомментировал сообщение о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК. Российский лидер назвал непрекращающиеся поставки оружия со стороны Запада затягиванием конфликта."Европа и США все время дают оружие Украине и их не волнует, сколько людей погибнет", — поддержал другой пользователь. "Если Россия ударит по американским Patriot, то настроение у США испортится", — отметил третий участник обсуждения. "Мы с тобой, Путин", — подчеркнул еще один пользователь. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1842042177.html

https://ria.ru/20221226/patriot-1841270919.html

россия

украина

сша

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в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато, россия, украина, сша, владимир путин