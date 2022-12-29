18:39 29.12.2022 (обновлено: 19:09 29.12.2022)
МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты
МИД Белоруссии призвал дождаться окончания расследования по падению украинской ракеты
© Фото очевидца, опубликованное в канале "Белорусский силовик" в TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или случайностью, напомнив о необходимости дождаться окончания расследования инцидента.
"Сейчас идет разбирательство. Точной информации не сегодняшний день нет. Работает следственная группа", - сказал Глаз журналистам в четверг в Минске, отвечая на вопрос, был ли инцидент с падением украинской ракеты на белорусской территории провокацией или случайностью.
Пресс-секретарь подчеркнул, что нужно дождаться результатов этой работы.
Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.
По данным госагентства Белта, президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно проинформирован о происшествии, по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.