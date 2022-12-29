https://ria.ru/20221229/provo-1842323195.html

МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты

МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022

МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:39

2022-12-29T18:39

2022-12-29T19:09

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брестская область

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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или случайностью, напомнив о необходимости дождаться окончания расследования инцидента. Пресс-секретарь подчеркнул, что нужно дождаться результатов этой работы.Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.По данным госагентства Белта, президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно проинформирован о происшествии, по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.

https://ria.ru/20221229/raketa-1842306777.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, брестская область, зрк с-300