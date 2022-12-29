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МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022
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МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты
МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты - РИА Новости, 29.12.2022
МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:39
2022-12-29T19:09
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
брестская область
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или случайностью, напомнив о необходимости дождаться окончания расследования инцидента. Пресс-секретарь подчеркнул, что нужно дождаться результатов этой работы.Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.По данным госагентства Белта, президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно проинформирован о происшествии, по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, брестская область, зрк с-300
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Брестская область, ЗРК С-300
18:39 29.12.2022 (обновлено: 19:09 29.12.2022)
 
МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты

МИД Белоруссии призвал дождаться окончания расследования по падению украинской ракеты

© Фото очевидца, опубликованное в канале "Белорусский силовик" в TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси
© Фото очевидца, опубликованное в канале "Белорусский силовик" в Telegram
Части украинской ракеты на территории Беларуси
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или случайностью, напомнив о необходимости дождаться окончания расследования инцидента.
"Сейчас идет разбирательство. Точной информации не сегодняшний день нет. Работает следственная группа", - сказал Глаз журналистам в четверг в Минске, отвечая на вопрос, был ли инцидент с падением украинской ракеты на белорусской территории провокацией или случайностью.
Пресс-секретарь подчеркнул, что нужно дождаться результатов этой работы.
Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.
По данным госагентства Белта, президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно проинформирован о происшествии, по его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.
Части украинской ракеты на территории Беларуси
Вчера, 18:03
В Белоруссии обломки ракеты упали в 66 метрах от жилого дома, пишут СМИ
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоБрестская областьЗРК С-300
 
 
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