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Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 29.12.2022
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Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве
Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 29.12.2022
Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве
Сотни человек собрались в четверг вечером у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против нового кабмина Израиля во главе с лидером... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T23:56
2022-12-29T23:56
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
тель-авив
иерусалим
ликуд
кнессет израиля
авода
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотни человек собрались в четверг вечером у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против нового кабмина Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Jerusalem Post. Отмечается, что в четверг утром сотни людей в знак протеста собрались перед зданием Кнессета (парламента) в Иерусалиме. Собравшиеся, в частности, держали плакаты с надписью "Будьте осторожны, коррупция заразна". К собравшимся присоединилась лидер партии "Авода" Мерав Михаэли, которая заявила, что Израиль должен быть "домом для еврейского народа, где у всех полностью равные права и возможности". Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг было приведено к присяге.
https://ria.ru/20221229/pravitelstvo-1842315710.html
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, иерусалим, ликуд, кнессет израиля, авода
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Ликуд, Кнессет Израиля, Авода
23:56 29.12.2022
 
Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве

Jerusalem Post: противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотни человек собрались в четверг вечером у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против нового кабмина Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Jerusalem Post.
Отмечается, что в четверг утром сотни людей в знак протеста собрались перед зданием Кнессета (парламента) в Иерусалиме. Собравшиеся, в частности, держали плакаты с надписью "Будьте осторожны, коррупция заразна". К собравшимся присоединилась лидер партии "Авода" Мерав Михаэли, которая заявила, что Израиль должен быть "домом для еврейского народа, где у всех полностью равные права и возможности".
Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг было приведено к присяге.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:12
В Израиле привели к присяге новое правительство
 
В миреБиньямин НетаньяхуИзраильТель-АвивИерусалимЛикудКнессет ИзраиляАвода
 
 
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