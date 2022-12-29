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Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве
Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 29.12.2022
Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве
Сотни человек собрались в четверг вечером у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против нового кабмина Израиля во главе с лидером... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T23:56
2022-12-29T23:56
2022-12-29T23:56
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотни человек собрались в четверг вечером у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против нового кабмина Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, сообщила газета Jerusalem Post. Отмечается, что в четверг утром сотни людей в знак протеста собрались перед зданием Кнессета (парламента) в Иерусалиме. Собравшиеся, в частности, держали плакаты с надписью "Будьте осторожны, коррупция заразна". К собравшимся присоединилась лидер партии "Авода" Мерав Михаэли, которая заявила, что Израиль должен быть "домом для еврейского народа, где у всех полностью равные права и возможности". Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху в четверг было приведено к присяге.
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, иерусалим, ликуд, кнессет израиля, авода
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Ликуд, Кнессет Израиля, Авода
Противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве
Jerusalem Post: противники нового кабмина Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве