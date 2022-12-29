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МИД Белоруссии потребовал от Киева расследовать инцидент с падением ракеты - РИА Новости, 29.12.2022
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МИД Белоруссии потребовал от Киева расследовать инцидент с падением ракеты
МИД Белоруссии потребовал от Киева расследовать инцидент с падением ракеты - РИА Новости, 29.12.2022
МИД Белоруссии потребовал от Киева расследовать инцидент с падением ракеты
Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины провести расследование после падения ракеты на территории республики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:07
2022-12-29T22:32
в мире
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
нато
зрк с-300
виктор хренин
иван кубраков
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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины провести расследование после падения ракеты на территории республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."Сегодня силами ПВО была сбита украинская ракета комплекса С-300 над территорией Беларуси. Это очень серьезный инцидент. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", — сообщил дипломат.По его словам, Минск потребовал от Киева провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего, привлечь к ответственности виновных и принять необходимые меры для недопущения повторения таких инцидентов, которые могут привести "к катастрофическим последствиям для всех".При этом Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или случайностью. Он призвал дождаться окончания расследования инцидента.Пресс-секретарь также не ответил на вопрос, признал ли украинский дипломат факт пуска ракеты, заявив, что это "останется в стенах того здания, где вручалась нота".Ранее в четверг белорусская система ПВО сбила ракету С-300, упавшую в Брестской области. Проверка показала, что ее выпустили с территории Украины. Министерство обороны республики пообещало сообщить детали произошедшего в ближайшее время.В начале декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал обстановку с безопасностью на украинском направлении непредсказуемой, но контролируемой. При этом он добавил, что в Минске видят комплекс проводимых НАТО мероприятий по заблаговременной подготовке к войне. Еще в ноябре министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия милиции на границе с Украиной. Как отметил в начале октября Лукашенко, Киев устраивает провокации на белорусской границе и стянул туда группировку до 15 тысяч солдат. По его словам, военнослужащие страны не принимают участие в российской спецоперации на Украине. Белорусский лидер назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии. Госпогранкомитет Белоруссии при этом уже не раз фиксировал провокации со стороны Киева. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали беспилотники ВСУ.
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РИА Новости
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Траектория полета украинской ракеты на территории Белоруссии
Белорусская система ПВО сбила украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области, сообщило в Telegram министерство обороны республики. Воздушную цель поразили в районе 10:00 мск.
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в мире, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, виктор хренин, иван кубраков, игорь кизим
В мире, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЗРК С-300, Виктор Хренин, Иван Кубраков, Игорь Кизим
18:07 29.12.2022 (обновлено: 22:32 29.12.2022)
 
МИД Белоруссии потребовал от Киева расследовать инцидент с падением ракеты

МИД Белоруссии потребовал от Киева расследовать инцидент с упавшей в республике ракетой

© Фото : Белорусский силовик/TelegramЧасти украинской ракеты на территории Белоруссии
Части украинской ракеты на территории Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Белорусский силовик/Telegram
Части украинской ракеты на территории Белоруссии
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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины провести расследование после падения ракеты на территории республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
"Сегодня силами ПВО была сбита украинская ракета комплекса С-300 над территорией Беларуси. Это очень серьезный инцидент. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", — сообщил дипломат.
По его словам, Минск потребовал от Киева провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего, привлечь к ответственности виновных и принять необходимые меры для недопущения повторения таких инцидентов, которые могут привести "к катастрофическим последствиям для всех".
При этом Глаз не стал комментировать, было ли падение украинской ракеты на белорусской территории намеренной провокацией или случайностью. Он призвал дождаться окончания расследования инцидента.
Пресс-секретарь также не ответил на вопрос, признал ли украинский дипломат факт пуска ракеты, заявив, что это "останется в стенах того здания, где вручалась нота".
Ранее в четверг белорусская система ПВО сбила ракету С-300, упавшую в Брестской области. Проверка показала, что ее выпустили с территории Украины. Министерство обороны республики пообещало сообщить детали произошедшего в ближайшее время.
В начале декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал обстановку с безопасностью на украинском направлении непредсказуемой, но контролируемой. При этом он добавил, что в Минске видят комплекс проводимых НАТО мероприятий по заблаговременной подготовке к войне. Еще в ноябре министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков сообщил об усилении присутствия милиции на границе с Украиной.
Как отметил в начале октября Лукашенко, Киев устраивает провокации на белорусской границе и стянул туда группировку до 15 тысяч солдат. По его словам, военнослужащие страны не принимают участие в российской спецоперации на Украине. Белорусский лидер назвал задачей Минска не допустить удары по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.
Госпогранкомитет Белоруссии при этом уже не раз фиксировал провокации со стороны Киева. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали беспилотники ВСУ.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 16:34Специальная военная операция на Украине
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В миреБелоруссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОЗРК С-300Виктор ХренинИван КубраковИгорь Кизим
 
 
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